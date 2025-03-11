今日新聞8分鐘｜金毛男大鬧便利店警持盾制服｜甄子丹動怒斥台媒

城隧4傷車禍｜3車猛撞 平治司機逃去 涉危駕致重傷等3罪落網

城門隧道今日（10日）凌晨發生嚴重車禍。往沙田管道內實施單管雙程行車期間，一輛平治私家車、一輛豐田私家車及一輛的士相撞，的士「反肚」四輪朝天，車身變形，司機被困駕駛席內，由消防救出送院。事件中，共4人受傷；平治司機事後棄車徒步逃去，約半日後終落網。

警方表示，今日下午在荃灣區拘捕平治的34歲姓朱男司機，他涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，正被扣查。警方呼籲任何市民如目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661-1346，與新界南總區交通部特別調查隊第一隊聯絡。

黃大仙下邨單位睡房起火 女住戶昏迷送院亡 消防專責組調查起因

今日（11日）上午10時26分，黃大仙下邨龍禧樓的保安員報案，指樓上單位發生火警。消防員出動一條喉一隊煙帽隊灌救，破門入屋，在一個單位內救出一名姓王（61歲）婦人，她面和手燒傷，昏迷不醒，由救護車送往廣華醫院搶救，上午11時49分證實不治。警方將會安排驗屍確定死因。

內地男假學歷獲中大取錄 表現差被揭發 官指社服不切實際囚3月

內地男報中大工商管理碩士課程時，訛稱在美國紐約大學頒發的理學士學位，並由他人代表出席線上面試。他獲取錄後在中大就讀，惟成績欠佳，校方查核後發現他並非紐大畢業。內地男被捕後稱申請由中介安排，他今(11日)在沙田法院承認一項以欺騙手段取得服務罪。辯方求情時曾建議判社會服務令，但署理主任裁判官鄭紀航指即使現在有一簽多行政策，仍為這建議不切實際，判他入獄3個月。

01獨家｜港鐵研放寬准主人帶寵物乘車 友善措施最快上半年有定論

繼九巴去年推出「寵物巴士」，可能再有公共交通工具解除寵物「禁足令」。《香港01》獲悉，港鐵正研究寵物友善措施，其中一個方向是容許乘客攜帶寵物搭鐵路，最快上半年有定論。據了解，內部多年前曾經討論設「寵物車廂」，初期只限非繁忙時間或假日容許寵物乘車，甚至有人認為只限涉及新界區的指定港鐵路線，惟最終不了了之，至早前再提出討論。

港鐵回覆《香港01》查詢時說，公司致力提供安全、可靠和舒適的鐵路服務，需考慮及平衡不同因素，會繼續與不同持份者保持溝通。

金毛男闖田灣便利店搗亂 狂擲啤酒等貨物出街 警持盾制服│有片

香港仔發生搗亂店舖事件。網上廣傳一條短片，可見一名染金髮男子，在一間便利店內被多名警員制服，警員則手持盾牌。而片段中亦見到便利店外一片混亂，多件貨物包括罐裝啤酒、香煙等散落行人路。有多名途人在店外駐足圍看，隨即被驅趕。

兩會‧有片│甄子丹動怒斥台媒：你們人很壞，故意挖坑讓我們踩進去

十四屆全國政協三次會議閉幕會今日（10日）在北京人民大會堂舉行。近日外長王毅指「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，許多在大陸發展的台灣藝人在微博轉發央視帖文支持該說法，台灣陸委會則表態擬對這些藝人開罰。

身為全國政協委員的甄子丹10日被台灣媒體問及相關問題時就直接開罵：「你們這個人很壞，怎麼老問那些問題呢？統一肯定需要的嘛！」他又指台媒提問的出發點「不正」。

菲律賓總統辦公室：杜特爾特離開香港 抵達馬尼拉後被捕

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）遭國際刑事法院（ICC）調查並簽發逮捕令，他日前現身灣仔出佈宣傳活動後，路透社周二（3月11日）引述菲律賓傳媒ABS-CBN報道，他已經返回馬尼拉。菲律賓總統辦公室同日表示，警方在他抵達後執行逮捕令，目前杜特爾特已被拘留。

王大陸先還逃兵役債 內政部：13日入成功嶺受訓、服替代役1年

現年33歲的台灣男藝人王大陸早前因涉嫌偽造病歷而逃兵役被捕後，本月初再傳出「殺人未遂」被捕的消息，令全台震驚。內政部役政司替代役訓練及管理中心周二（11日）表示，王大陸屬「一般替代役263梯」，須服役1年，將在3月13日入伍成功嶺受訓、再分發單位服勤，若因司法案件需要出庭可以請公假。

Deliveroo戶戶送撤走｜學者：兩平台短期仍會推優惠吸客未必加價

【Deliveroo / Foodpanda / KeeTa / 飲食業】進駐香港9年的戶戶送Deliveroo宣布4月7日後結束香港業務。恒生大學市場學系助理教授鄺家麒今（11日）表示，市場剩下兩間外賣平台，相信運費或商戶佣金短期未必提高，因為平台需要吸納Deliveroo客源，以及市場仍有競爭者。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則認為foodpanda及Keeta的競爭會「白熱化」，又關注剩下兩間外賣平台後，餐廳要支付的分成比例會否調升，「兩個平台短期可能有優惠畀消費者同埋餐廳，燒銀紙搶佔市場……但長遠可能你又贏唔到我，我又打唔低你，可能會加返分成。」

社工陳虹秀涉831暴動籲警方克制 重審裁暴動罪成 即時還押

社工陳虹秀在2019年8月31日的灣仔暴動當日，涉在現場用揚聲器呼籲警員克，被控暴動罪名。她在第一次審訊時被裁定表證不成立，但律政司上訴得直，陳的案件被還重審，陳否認控罪，案件今（11日）於區域法院裁決，暫委法官鍾明新裁定陳暴動罪成，並即時還押，鍾官把案押後至4月9日，與其他同案被告一同判刑。

鍾官指陳明知警方在驅散，仍選擇留在現場，她口中雖不斷叫警不要「大追殺」，但警無行動時仍不住說相類的話，認為其言非反映現場情況，若她想緩和氣氛，亦不會只針對一方，認為她與其他暴動人士集結在一起，故裁定她罪名成立。