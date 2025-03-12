今日新聞8分鐘｜Benz藏毒避查連撞4車｜懵客遺$10萬M記拾金不昧

流浮山旅遊巴起火 一度阻交通

今日（12日）中午12時42分，流浮山一輛旅遊巴起火，影響流浮山道行車，來回方向介乎天華路與深灣路之間一度全線封閉，後來實施的單線雙程行車措施。

天眼直擊｜八鄉車場兩月內再被刑毀 黑衣男清晨拋入紅油樽毀8車

八鄉錦田公路近八鄉警署一個二手車買賣場，繼今年1月被歹徒潛入淋起漆水，令4部車遭殃後，今日再遭淋紅油破壞。閉路電視可見一名獨行黑衣男，今日（12日）清晨時分從外拋入盛滿紅油的膠樽，令8部車「中招」。

山頂野豬徘徊馬路中心 司機停車閃車頭燈示意 網民讚有愛

山頂再現野豬蹤影，繼上次纜車車長停車等候4隻野豬過路，今次再有好心司機停車等野豬先行才離開。網上流傳一段車cam片段，可見車輛沿山頂柯士甸山道落山，期間一隻野豬在馬路中心停留，司機見狀立刻減速停車，並多次以車頭大燈閃向野豬，示意牠離開馬路。大約20秒後，方法似乎奏效，野豬緩緩走回路邊，遠離路中心，車輛亦隨後駛離。

迪士尼貨倉職員偷$300萬器材一折轉售 回收店東主工人接貨同被捕

大嶼山迪士尼樂園發生盜竊案。警方昨日（11日）接獲迪士尼職員報案，指有大批電子器材失竊，包括網絡交換器、防火牆設備及電視遙控器等。消息指，警方經調查後拘捕3人，包括迪士尼貨倉職員、回收店負責人及回收店工人。據知，28歲貨倉男職員偷取18箱約值300萬元的電子器材，再以30萬元轉售予位於深水埗區的回收店圖利。

旺角平治避查撞車｜遇紅燈塞車逃走事敗 警拘2男女涉6罪檢太空油

旺角砵蘭街昨晚（11日）一輛可疑私家車接連撞到4輛車輛，包括一輛警車，警員及時截獲涉案私家車，拘捕兩名男女，並召緝毒犬到場協助搜車，初步檢獲太空油。

麥當勞食客遺有10萬現金背包 清潔女工發現 店交警署待事主取回

麥當勞最近發生拾遺不昧事件，有食客在荔枝角一間麥當勞遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才驚覺，即飛奔至店舖找失物。當時已經關店，仍在店內的店員即告訴事主，已交長沙灣警署，10萬元能夠失而復得。據悉，當晚是「大堂姐姐」發現事主背包，即時交給經理處理。

事主今晚（11日）在社交媒體出帖文特地表揚店員的協助。「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬。」

韶關交流團食物中毒增至52人中招 新增涉葵涌顧超文及陳兆民中學

沙田官立中學約120名師生上周四至五（6至7日）到廣東韶關交流，回港後爆發急性腸胃炎。衞生防護中心今晚（11日）公布，再多兩間中學的交流團中招，出發及回港日期分別為3月3日至4日、3月6日至7日，到訪的地點相同，即在3月3日至10日期間，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。其中16人已求醫，全部毋須入院。

新增兩間學校為葵涌樂善堂顧超文中學及東華三院陳兆民中學。由於三團的師生曾於相同餐廳用膳，估計部分患者因進食受污染的食物而感染，另有患者在參觀活動期間嘔吐，因此部份可能由人傳人或環境污染，而受到感染。

大熊貓BB｜家姐眼皮結膜受傷滴眼藥水治療 網民心痛︰打細佬屁股

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎已在2月16日與公眾見面。不過近日兩姐弟疑似玩得太興奮，導致家姐的第三眼皮結膜受傷，經動物護理及獸醫團隊檢查後，需要接受眼藥水治療，但對視力無影響，預料傷口將會自然癒合。各契爸契媽對消息都感到非常痛心，更留言指︰「Oh！心痛家姐啊！細佬曳曳！打PatPat（屁股）！下次唔准咁重手！」

新寶戲院結業｜多場次僅賣出5張飛 舊戲迷嘆：新寶只剩返親切感

旺角新寶戲院昨日（10日）宣布將營業至本月底，令不少戲迷感到可惜，但暫時仍未能吸引到大批戲迷入場作最後懷緬。今日（11日）早上，大門的售票屏幕顯示，每場上映場次只有約5個座位售出，情況冷清。有小時候經常來看電影的市民表示，對新寶戲院結業感到可惜，惟新寶對他來說僅剩親切感，本身已很少入場看電影。

夏春秋離世｜六合彩王子蔡國威曾同台主持攪珠 獲授一個要訣

夏春秋（原名吳錦泉、暱稱冬叔）今晚（11日）傳出離世消息，享年93歲。夏春秋在1976年至1993年期間主持六合彩，時長達17年，由於形象深入民心被尊稱「六合彩之父」。

有「六合彩王子」之稱的蔡國威曾與夏春秋同台主持攪珠，形容他幽默及轉數快，更獲「冬叔」傳授主持要訣——「發音要準，唔可以令人聽錯數字」。