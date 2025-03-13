港澳米芝蓮指南2025｜澳門兩餐廳新當選1星餐廳（持續更新）
撰文：歐陽德浩
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全球知名美食指南「米芝蓮」今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》、第17屆上榜食肆名單，焦點是有多少間星級餐廳。
2024年名單中，有七間奪得3星最高殊榮，包括：8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana、Caprice、富臨飯店Forum、L'Atelier de Joël Robuchon、Sushi Shikon志魂、Ta Vie旅及T'ang Court唐閣。
澳門瑞兆、鮨吉祥宫川新當選米芝蓮一星餐廳。
大會最先頒發年輕主廚大獎，由香港餐廳Ankoma的Wong Sui Wan奪得；服務大獎由澳門餐廳永利軒的Winnie Zhang奪得；侍酒師大獎由香港餐廳Andō的Carlito Chiu奪得。
▼香港澳門米芝蓮指南2024頒獎禮▼
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▼米芝蓮2025三星名單▼
▼米芝蓮2025二星名單▼
▼米芝蓮2025一星名單▼
去年3月公布的《香港澳門米芝蓮指南2024》名單中，港澳兩地合共有95間食肆「摘星」，當中香港佔79間，分別有60間一星、12間二星及7間三星食肆奪得殊榮。
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