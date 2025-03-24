宗教老師與15歲女生相戀兼性交　事主父憑照到校認人　認罪下午判

已婚宗教科老師涉與15歲女學生發展師生戀，更兩度放學後到商場殘廁性交和隔衣摩擦下體。女生父發現女兒曾與男子提性話題，並找到手機內一張老師的自拍照，然後持該照片到學校確認宗教老師的身份。宗教老師今早（24日）於區域法院承認與16歲以下女童非法性交及非禮兩罪，求情時認愧為人師，又稱已向妻坦白並獲原諒，現只想盡快出獄後照顧妻兒。法官彭中屏指被告違反誠信是加刑因素，將於下午判刑。



被告LWS（41歲，前教師）被控於2023年6月及7月某日，在蘇屋商場的無障礙廁所與女童X非法性交及非禮X。

被告LＷＳ在區域法院承認非法性交及非禮。(黃浩謙攝)

X與被告成情侶時只是一名中一生

案情指，被告是一間中學的宗教科老師，X在2022年入讀該校讀中一。同年底，X認識被告並發展為情侶，兩人在2023年底分手，被告同年11月底以個人理由辭職。

X稱性交純粹為配合

事發於2人交往時，在2023年6月某日X放學後，被告要求X帶他到殘廁，被告抱住X站立性交約5至10分鐘。X於錄影會面交代，性交時她感覺：「冇咩特別。」她與被告性交純粹為了配合對方，她只與被告發生過性交，被告知道她15歲。同年7月某日放學後，被告再要求X帶他到殘廁，被告抱住X，用下體摩擦X的私處外側5至10分鐘。X稱，被告兩次均有戴安全套。

X父用X手機的合照向校方確認被告身份

2024年1月，X的父親知道X在家中吸煙，擔心她受到不良影響，父親查看X的手機發現X與被告有一些關於性行為的對話。父親數日後到X的學校，用X手機找到的被告自拍照向校方確認被告的身份，隨即報案。

被告稱已向妻子坦白並已獲原諒

辯方求情指，被告為犯案感到羞愧，他希望盡快完成服刑，回家照顧妻子和5歲兒子。被告為了遠離X而辭職，他已向妻子坦白與X交往，得到妻子原諒。

案件編號：DCCC 934/2024