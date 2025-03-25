打斜過馬路︱西灣河多人中招被罰款　議員倡運輸署多區找試點推行

運輸署去年分別在沙田和尖沙咀兩個十字路口，設立「對角行人過路處」，惟測試至今仍未有新進展，但有不少市民會貪方便而斜行橫跨十字路口。記者今早（25日）在西灣河太安街與筲箕灣道交界，便於一小時內直擊至少10人因打斜過馬路，被正在執法的便衣警員截停票控。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，如果燈號等配套可以配合，有關亂過馬路黑點可試行「對角行人過路處」，即可打斜過馬路，屆時警方又不用出動大量警力，市民又可更安全更快地過馬祖。



筲箕灣道太安街交界處，有不少途人打斜過馬路。（黃煦緻攝）

運輸署去年初先在沙田沙角街與逸泰街交界路口設立對角行人過路處作試驗後，其後於去年8月，在尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口，試行第二個對角行人過路處試點。

當時署方指會繼續觀察沙田和尖沙咀兩個試點的運作情況，以制定適合香港交通情況和行人的對角行人過路處設計標準。惟時至今日，仍未聽聞署方有何進一步計劃。而今早在筲箕灣道與太安街交界，便是一個十字路口，亦可見有多名市民打斜過馬路，甚至一小時內，至少有10人被正在執法打擊亂過馬路的警員截停。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，如果燈號等配套可以配合，署方應在多區合適地方試行「對角行人過路處」，因為此舉方向正確，而且全球不少地方亦有類似做法。如部份亂過馬路的黑點，可改為「對角行人過路處」，市民又可更安全，更快地過馬路，警方又可節省警力，是三贏局面。

不過，他補助充指，如改為「對角行人過路處」後會導致交通擠塞，就不應該推行。至於運輸署至今未有公布下一步計劃，他認為「只係啱啱做」，仍需時間去檢視試行點的效果。

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東區區議員（康灣選區）李清霞表示，筲箕灣道與太安街交界平日交通比較繁忙，而據其觀察，的確有不少街坊會不理交通燈號違例過馬路。至於該處是否適合試行「對角行人過路處」，她認為凡事亦有可能，但要視乎有關當局的研究及警方的調查數據，來決定該十字路是否適合。