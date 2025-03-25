林卓廷等7人涉721暴動案 再一名被告提出上訴
撰文：朱棨新
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前立法會議員林卓廷和另外6人，被指參與2019年7月21日元朗站暴動，向白衣人作出挑釁行為。7人經審訊後同被裁定暴動罪成，判囚2年1個月至3月1個月不等。繼早前林等5人已提出上訴，被告鄺浩林亦提出上訴，聆訊暫未排期。
現只有一被告未提上訴
是次提出上訴的被告為鄺浩林（26歲），被判囚2年7個月。同案被告林卓廷（47歲）和庾家豪（35歲）、葉鑫昇(31歲)、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲)，早前已提出上訴，現只有陳永晞未提上訴。
另4名已提上訴的被告：
唯一未提上訴的被告：
案件編號：CACC54/2025
事發經過
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案件編號：CACC54/2025
721元朗站衝突 白衣人與非白衣人共22人被控 囚2年1月至7年林卓廷等7人721暴動囚25至37月 官指林錯估形勢需為情況惡化負責林卓廷等7人721暴動罪成 林求情稱留下為搜集證據 警曾發函致謝林卓廷721暴動案 官指港鐵管控措手不及 白衣人施襲令人不齒林卓廷等7人涉721暴動 官指林真正目的是煽風點火 全部被告罪成林卓廷等涉721暴動 第三被告稱與社會脫節 不明白衣人保衛甚麼林卓廷等涉721暴動 第三被告見白衣人向女子施襲 甚麼都做不到