林卓廷等7人涉721暴動案　再一名被告提出上訴

撰文：朱棨新
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前立法會議員林卓廷和另外6人，被指參與2019年7月21日元朗站暴動，向白衣人作出挑釁行為。7人經審訊後同被裁定暴動罪成，判囚2年1個月至3月1個月不等。繼早前林等5人已提出上訴，被告鄺浩林亦提出上訴，聆訊暫未排期。

現只有一被告未提上訴

是次提出上訴的被告為鄺浩林（26歲），被判囚2年7個月。同案被告林卓廷（47歲）和庾家豪（35歲）、葉鑫昇(31歲)、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲)，早前已提出上訴，現只有陳永晞未提上訴。

第五被告鄺浩林亦提出上訴。(陳蓉攝)

另4名已提上訴的被告：

唯一未提上訴的被告：

第三被告陳永晞被判囚2年7月，暫只有他未提出上訴。(劉安琪攝)

案件編號：CACC54/2025

事發經過

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案件編號：CACC54/2025

721元朗站衝突　白衣人與非白衣人共22人被控　囚2年1月至7年林卓廷等7人721暴動囚25至37月　官指林錯估形勢需為情況惡化負責林卓廷等7人721暴動罪成　林求情稱留下為搜集證據　警曾發函致謝林卓廷721暴動案　官指港鐵管控措手不及　白衣人施襲令人不齒林卓廷等7人涉721暴動　官指林真正目的是煽風點火　全部被告罪成林卓廷等涉721暴動　第三被告稱與社會脫節　不明白衣人保衛甚麼林卓廷等涉721暴動　第三被告見白衣人向女子施襲　甚麼都做不到
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