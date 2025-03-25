林卓廷等7人涉721暴動案　再一名被告提出上訴

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指參與2019年7月21日元朗站暴動，向白衣人作出挑釁行為。7人經審訊後同被裁定暴動罪成，判囚2年1個月至3月1個月不等。繼早前林等5人已提出上訴，被告鄺浩林亦提出上訴，聆訊暫未排期。



現只有一被告未提上訴

是次提出上訴的被告為鄺浩林（26歲），被判囚2年7個月。同案被告林卓廷（47歲）和庾家豪（35歲）、葉鑫昇(31歲)、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲)，早前已提出上訴，現只有陳永晞未提上訴。

第五被告鄺浩林亦提出上訴。(陳蓉攝)

另4名已提上訴的被告：

唯一未提上訴的被告：

第三被告陳永晞被判囚2年7月，暫只有他未提出上訴。(劉安琪攝)

案件編號：CACC54/2025

事發經過

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案件編號：CACC54/2025