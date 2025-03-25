打斜過馬路︱運輸署：正評估其他路口變對角可能性 料下半年完成
撰文：林子慰
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運輸署去年在沙田和尖沙咀兩個十字路口推出「對角行人過路處」試點，方便行人過馬路，惟試行一年仍未有新一批試點消息。運輸署今日（25日）表示，對角路口將影響附近交通，選擇時需小心評估。現時該署正評估其他路口可能性，料於今年下半年完成評估，以揀選新一批合適路口。
運輸署去年以沙田沙角街與逸泰街交界路口，以及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口作為試點，測試及評估道路使用者使用該路口的情況、過路處的安全性及其詳細設計安排，從而制定適用於本港的對角行人過路處設計標準及指引。
惟已推行沙田試點逾一年及尖沙咀試點逾半年，運輸署仍未公布新一批「對角行人過路處」試點。運輸署今日（25日）回覆稱，現時正評估其他路口加設對角行人過路處的可能性，預計於今年下半年完成有關評估，以揀選新一批合適路口。
運輸署表示，對角行人過路處可讓人選擇以較短距離橫過至路口對角位置，節省步行時間，改善行人環境。
對角過路處將影響附近交通 需小心評估
該署指，雖然該措施可改善行人過馬路的步行環境，但香港是一個密集城市，路口車流繁忙，於交通較繁忙的路口增設對角行人過路處，需大幅調整燈號運作並減少行車綠燈時間，影響附近一帶交通。因此，需小心評估個別路口是否適合設立對角行人過路處，以免交通擠塞。
該署亦指出，除沙田及尖沙咀路口試點之外，正評估在其他路口加設對角行人過路處的可能，當中包括社會各界和議員建議的地點。
運輸署稱，在評估個別路口是否適合增設對角行人過路處時，須照顧不同使用者需要，並考慮路口交通特性及探討工程方案，以確立其可行性，預計於今年下半年完成有關評估，以揀選新一批的合適路口。
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