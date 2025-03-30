許正宇：家辦短期內可增至逾3000間　長和賣港口爭議無損投資意欲

第三屆裕澤香江論壇在上周三（26日）結束，政府希望吸引更多富人，來港設立家族辦公室（下稱家辦）。財經事務及庫務局局長許正宇今（30日）在電視節目《講清講楚》上表示，香港現時已有逾2,700間家族辦公室，相信短期內落戶香港的家族辦公室，可增至逾3,000間。他又相信，長和原計劃出售巴拿馬運河港口業務的相關爭議，不會影響國際投資者來港投資或設立家族辦公室的意欲。



許正宇相信，長和原計劃出售巴拿馬運河港口業務的相關爭議，不會影響家辦投資本港的意欲。（政府新聞處圖片）

長和原計劃出售巴拿馬運河港口業務予美國在內的財團，被批無視國家利益，引發企業在港能否在商言商做生意的討論。許正宇說，在裕澤香江論壇期間，看不到論壇上有人關注，反而有一些來自東南亞地方的家辦代表曾詢問，該如何落實在港設立家辦。 他又說已決定或將會來港設立家辦的有約160間， 當中有四分之一來自歐美，認為相關事件對國際投資者來港投資或設立家族辦公室的意欲沒有影響。

許正宇指，現時本港已有逾2,700間家辦，而當中超過三成的財富管理資產超過一億美元（約為7.8億港元），希望香港不僅能吸引新的家辦，亦能保留舊有的。他又認為，「因為我哋土香港始終作為一個家辦的生態圈，其實已經愈來愈成熟，同埋見到其實唔止係政府帶頭去做，係有效政府同高效市場配合之下，其實係私營機構，匯豐等等，喺呢一方面資源嘅配合都愈來愈多」，相信短期內本港可累積超過3,000間家辦。

美國總統特朗普在年初再入主白官，地緣政治愈趨複雜。被問及會否影響產業規模。許正宇認為，當大家覺得全球的政經環境愈來愈複雜，沒有清晰預見性時，「正正香港係一個穩定嘅，一個好有預見性嘅，同埋監管係好穩定嘅地方，比佢哋去處理同埋為佢哋財富增值同保值」。

許正宇稱，很多出席裕澤香江論壇的嘉賓，如Adidas創辦人後人，均異口同聲地表示，「隨着國際形勢嘅變化，其實香港畀到佢哋穩定嘅環境去做投資，所以佢哋對於喺香港發展同建立家辦好有興趣」。