今日新聞8分鐘｜旺角車禍途人急救｜Tesla撞的士乘客凌空撞車窗

解放軍東部戰區今次演習未公布｢代號｣？ 專家：說明已成家常便飯

周二（4月1日）開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

值得注意的是，與以往不同，今次演習並未公布「代號」，有內地軍事專家表示，這說明演習對於解放軍來說已是常態。

啟德體育園｜周杰倫演唱會出現假專頁呃粉絲代訂票 主辦單位報警

台灣天王周杰倫將於6月底，首次在新落成的啟德主場館舉行演唱會，近日出現假票網站。主辦單位寶輝（中國）娛樂昨日（3月31日）在社交平台發出聲明，提醒市民有騙徒在Facebook及其他媒體，透過假冒其公司的網頁，企圖騙取市民購買演唱會門票。寶輝娛樂已就相關虛假網頁向警方報案。

城大打人襲警內情｜疑犯大聲玩電話怒傷5人 踢人掟櫈扯甩警員cam

網上今日（3月31日）流傳多段影片及照片，香港城市大學一名男學生，涉在飯堂向職員施襲後，逃至圖書館與到場警員扭打，更將一名警員「撻生魚」，經一輪追捕後始被制服。

案件更多內情曝光，據悉有人操普通話，疑在飯堂食早餐時，被指玩電話太大聲，不但拒應他人要求收細音量，更發難打人及取去他人銀包，再扯脫警員的隨身攝錄機及襲警，事件釀成5人受傷，包括3名警員。疑犯最終涉嫌襲警、妨礙警務人員執行職務、刑事毀壞、襲擊造成身體傷害、盜竊等多罪被捕。

旺角車禍｜途人救護急救接力賽現港人精神 警狂做心外壓：撐住呀

旺角今午（4月1日）有客貨車司機疑暈倒昏迷，失控撞壆及交通燈，59歲姓樊男司機沒有表面傷痕，昏迷送往廣華醫院搶救。意外證明香港人上下一條心，途人做人工呼吸、合力抬出車急救；警員迅速趕抵接手，無間斷為事主做心外壓，更高呼：「老友！撐住呀！」其後救護員亦趕抵接力，兩名警員不斷為司機急救。由始至終沒有人有一絲鬆懈，最後有警員稱：「（事主）有反應喇！」

車Cam｜Tesla撞的士 乘客無扣安全帶凌空移位撞爆車窗 抱頭呻吟

社交平台流傳一段約1分半鐘的車Cam影片，顯示一輛的士載著一名男乘客前往目的地途中，突然被一輛Tesla私家車攔腰猛撞左側車身。後座男乘客沒配戴安全帶，撞擊瞬間離座，凌空由左側直飛右側，右肩膀撞爆的士右邊車窗，隨即癱軟倒在右後座。的士司機馬上慰問：「有無受傷？」男乘客未有回答，僅抱著頭不斷呻吟。的士司機隨即報警求助，影片就此結束。

青島高層屋苑爆炸瞬間影片曝 疑電動車室內着火釀禍｜有片

內媒《新聞夜航》報道指，3月30日，山東青島即墨古城一高層屋苑發生爆炸，有人稱是電動車室內着火引發爆炸。目前火已經撲滅，原因進一步調查中。

馬來西亞天然氣管道爆炸燃大火 據報至少33人受傷 | 有片

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）一個加油站4月1日發生天然氣管道爆炸意外，並引發大火，造成至少33人受傷，無人身死亡。據報火災是由於馬來西亞國家石油公司（Petronas）的天然氣輸送管發生洩漏導致。

新寶戲院結業｜打卡者眾入場者少 十多年首回港客趕在結業前入場

旺角新寶戲院屹立豉油街41年，今日（31日）為最後一日營業日，不少街坊戲迷前來打卡留念。惟結業日旺丁不旺財，今日戲院共5套電影上映，惟入座率不高，記者約下午5時到場，買票入場者不多，大部分下午場場次低於一半入座率。

有觀眾表示不捨，惟明白舊戲院結業正常，不會太過惋惜。亦有剛從美國回港的市民表示，已有十數年未回港，慶幸自己可在新寶結業前看戲留念。

CHIIKAWA首間限定店登錄香港 首周預約爆滿 直擊4大打卡位

CHIIKAWA近年人氣爆燈，在街上時常能看見角色們的掛飾，而且每次有聯乘商品時都會迅速售罄，造就「CHIIKAWA經濟」，成為近年有影響力的角色IP（知識產權）之一。順應火爆潮流，CHIIKAWA官方期間限定店終於來港，設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品，將於明日（2日）至本月27日在海港城對公眾開放。

主辦方稱，活動已於上星期開放本週進場名額，現時已爆滿，今日將開放下周名額，每段時間包括網上及即日預約者預計最多300人入場。據悉，活動共分10段時節，以每段時間300人計算，日均人流量最多可達3,000人。