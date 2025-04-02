今日新聞8分鐘｜小米SU7爆燃釀3死｜婆婆等巴士遭毆 一度昏迷

西九龍公路的士和電單車相撞 鐵騎士昏迷送院搶救 的士司機被捕

西九龍公路發生嚴重車禍。今日（2日）凌晨1時50分，一輛的士在機場上客後，沿南灣隧道、青沙公路駛至西九龍公路，並往南行方向行駛。當途經海達邨對開時，據報有人擬切向右線準備過海，期間右邊倒後鏡與一輛駛至的「綿羊仔」電單車碰撞。

有片｜屯門置樂男子持刀與人爭執 毀車玻璃 街坊合力按地制服

屯門置樂發生持刀刑事毀壞事件。今日（2日）中午12時09分，警方接報青海圍2號對開有兩名男子打架，警員到場經調查後，拘捕一名男子涉嫌刑事恐嚇、刑事毀壞、襲擊致造成身體傷害。姓姚（33歲）男疑犯被捕後，據知疑精神有異。事件中，另一男子亦受傷，俱被送往屯門醫院檢查。

火炭謀殺│疑犯即晚逃往泰國 與泰女友芭堤雅租屋 匿藏十日落網

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方事後拘捕2男1女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲），兩人獲保釋；另一名被捕28歲女護士涉助男友潛逃，已於3月19日提堂；但包括刀手在內等人在逃。消息稱，其中一名身有紋身的刀手，日前於泰國落網。

據了解，疑犯事發當晚逃往泰國。香港警方向泰國當局通報案情後，泰國警方於3月27日上午，於芭堤雅將疑犯拘留。據悉稍後將會將他驅逐出境。

火炭謀殺｜25歲刀手重組行兇及逃走路線 刀斬假人腳 登建興大廈

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方事後拘捕3男2女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲），以及3名涉嫌協助罪犯人士。案中2刀手、1車手亦先後在泰國及內地被當地執法部門截獲，目前尚餘1名睇水仔仍然在逃。

消息指，泰國當局接獲香港警方通報，於芭堤雅發現在逃25歲紋身刀手，香港警方前赴泰國將疑犯押回香港，並在香港國際機場將他正式拘捕。今日（4月2日）下午4時，警方押解該名犯人，前往行兇現場的火炭麗禾里、疑犯曾換車換衫的田心下城門道，以及曾短暫匿藏的旺角建興大廈，進行重組案情。

小米SU7自撞爆燃3女大生亡 死者父：女兒和同學活活燒死遺體碳化

內媒報道，3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡。有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。

內媒《南方都市報》4月1日下午報道，其中一名遇難者的父親羅先生表示，「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經碳化了。小米汽車所謂的工作小組至今都沒有跟我們接觸過」。

七旬婦旺角被兜鎚窩面一度昏迷 親述經過：好恐怖！無端端打我！

旺角道今年2月底發生一宗襲擊案，72歲老婦在巴士站遭一名陌生男子「兜鎚窩面」襲擊，她仰天倒地一度昏迷。婆婆送院經治理後已出院，事隔一個月，她憶述事件經過時猶有餘悸，禁不住哽咽道：「呢個社會好恐怖，一個老人家，我唔識你、又冇阻住你，做咩無端端打我？」她希望警方盡快將兇徒繩之於法，同時亦感謝協助過的街坊、救護員和巴士司機等。

新任警務處處長周一鳴：將承先啟後 上任後三工作重點 國安為首

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今日（4月2日）根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長（行動）周一鳴出任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。52歲的周一鳴早已被視為未來「一哥」大熱人選，被視之為警隊「明日之星」。

周一鳴今日上任後在警察總部見傳媒，他表示將承先啟後，上任後有三大工作方向，包括維護國家安全，提升全民國家安全的意識；亦會推動智慧警政，善用科技提供優質服務，並會鞏固團隊文化，深化警員的價值觀和歸屬感，加強警隊新舊成員銜接。至於誰人會接替他副處長一職，他表示適時向公眾公布。

有片｜蕭澤頤退休落淚 同袍舉燈牌歡送 周一鳴接任讚「真警察」

蕭澤頤出任警務處處長的任期昨日（4月1日）屆滿，告別36年警隊生涯。警方發放昨日歡送典禮片段，蕭澤頤在數百人列隊拍手歡送及致敬下離開警察總部。他表示感謝同事及家人，特別是三名副處長，形容他們獨當一面。

警隊亦舉行處長交接儀式，蕭澤頤與新「一哥」周一鳴握手、擁抱。周一鳴形容蕭澤頤是值得令人尊重的警察，是一位「真警察」，又指他致力將整個社會與警隊聯繫，因為覺得「社會好，警隊好，係重要過自己」。蕭澤頤在儀式上發表感言時，再次說到「好唔捨得」，語畢感觸落淚。