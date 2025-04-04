今日新聞8分鐘｜男疑食檸檬怒打城巴玻璃｜清明掃墓逼爆柴灣新廈

影片曝光｜藍田漢欠交罰款遇查 爆粗罵警兼扔煙頭落地 兩人被捕

前日（4月1日）觀塘警區交通隊在藍田啟田道執法期間，發現一名姓曾（40歲）男子因欠交交通罰款被通緝，曾男一度拒絕合作，並大聲辱罵警員及將煙頭棄於地上等。消息稱，警方於翌日拘捕兩人，包括上述的曾姓男子、及一名跟車工人。

事發時影片在網上曝光，可見涉案男子情緒激動，手持香煙叫囂，繼而聯同男友人不斷爆粗辱罵警員，「啱啱講咩呀，X你老母！我嗌你，你扮嘢！」交通警見狀後隨即取出手機拍攝，男子再高呼「影吖，X你老母！」

另一片段可見，該名男子繼續爆粗辱罵交通警，並向另一名軍裝警員稱「我客氣啦吓嘛！」，他其後將煙頭棄於地上再指「你問下你伙記做過啲乜X嘢呀！」軍裝警見他情緒激動亦勸他停口，「我一開始嚟對你客唔客氣先！你講夠未呀！」男子仍置之不理稱「未講夠呀！我X你老母呀！」軍裝警隨即反駁：「我老母唔係畀你問候㗎！」

清明節掃墓｜柴灣新廈街逼爆 千人等扶手電梯逾15分鐘未見電梯口

【清明節／柴灣／掃墓】今日清明節（4日）大批孝子賢孫上山掃墓，柴灣哥連臣角近年新建多個拜祭設施，包括2023年落成的哥連臣角新廈靈灰安置所及扶手電梯。上午現場所見，扶手電梯入口的新廈街場面墟冚，目測有約千人排隊，警方實施人流管制，在馬路邊設置紅色警告帶。記者花逾15分鐘，暫時未到達扶手電梯口。

清明節｜中環蓮香樓排長龍 舊文化變新寵 內地客為了「推車仔」

【清明節／蓮香樓／內地旅客／酒樓／茶樓／自由行】已有98年歷史的「蓮香樓」曾在疫情期間短暫停業，直至去年4月1日在原址重開後，成為內地社交平台小紅書的「新寵」。清明節今午（4日）一時半，目測約有半百人排隊，內地及台灣的旅客表示，專程到蓮香樓體驗香港舊式酒樓的推車仔文化。

蓮香樓店員江小姐估計，由於最近本港舉行七欖及Coldplay演唱會等國際盛事，因此旅客所佔比例上升，又提到蓮香樓剛剛踏入重開一周年，對未來抱持樂觀︰「希望係一個好嘅兆頭。」

西貢塞爆｜旅巴口岸直送數百內地客抵北潭涌 往東壩小巴大排長龍

【西頁東壩/小紅書推介/內地旅客/麥理浩徑/麥理浩徑3.22慘案】西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，在上月22日，更因突然有大量內地客到訪東壩，加上塞車，回程時有數百人排隊等小巴離開，場面震驚，被內地客在小紅書形容為「麥理浩徑3.22慘案」引起熱議。

今日（4日）是清明節，連同周末是有3日假期的內地「小黃金周」。早上在西貢北潭涌小巴總站，通往東壩的小巴營辦商雖早有準備，安排5輛9A專線小巴在車站等候，但記者直擊現場有超過10部旅遊巴從不同口岸，直送數百名內地客到達，再轉乘小巴到東壩。原本在恭候的小巴轉眼已滿座開出，仍有大批人潮在候車，高峰期有超過200人排隊，大約每半小時才有4班小巴駛至。

兩女遊蘭桂坊後坐巴士 尾隨外籍男疑「食檸檬」 三掌打裂大銀幕

中環發生毀壞巴士案。一名外籍男子，疑與兩名外籍女大學生在蘭桂坊傾談，萍水相逢過後，兩女擬乘坐通宵巴士離開。該名男子突然追至巴士前，意圖與兩女繼續交談，並要求其中一名22歲法籍女子和他一起回家，但未獲對方理會，巴士車長見男子並無登車之意，隨即關門開車。有人疑因「食檸檬」而遷怒，竟向巴士車頭「大銀幕」及車門玻璃連打三掌，令玻璃出現裂痕。警員到場前，該男子已逃之夭夭。

四川婦撬盲道偷近20條不銹鋼 女途人霸氣制止：犯法的知道嗎？

3月31日，四川成都的譚女士在街上遇到一名婦人正在撬不銹鋼盲道條，她立即上前制止，對方見她用手機拍片便急忙離開。譚女士譴責此舉極不道德，並建議改成更牢固的磚石盲道。

尹錫悅遭韓國憲法法院一致罷免 代總統：或6.3大選｜最新

韓國總統尹錫悅2024年12月遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時宣布裁決，一致通過罷免尹錫悅，是當地史上第二位被罷免職務的總統。當地將會在60天內舉行總統大選，執政黨亦為今次事件向公眾致歉。本文會持續更新有關報道。

前空手道精英運動員羅展鵬 轉會被停資格索償勝訴 淚訴盼作案例

空手道精英運動員羅展鵬2015年因轉換「道場」被迫停止體院訓練4個月，喪失精英運動員資格及體院資助。其後為顧及生計，轉行成為健身教練，淡出空手道，也失去東京奧運選拔機會。羅其後入稟向中國香港空手道總會索償，周三（2日）獲判勝訴，總會須向他及另外兩人賠償超過157萬元。

羅展鵬今日（3日）交代勝訴感想時落淚，指這段經歷「對運動員嚟講係好痛苦，我哋運動員係想打比賽。」又指有空手道運動員曾感謝他提出訴訟，令不少空手道運動員能得到公平對待。他希望自身經歷可作為參考，避免再有同類事件發生。