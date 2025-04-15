酷熱天氣警告｜天文台今年首度發出　市區下午最高33度　今年最熱

受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，天文台今日（15日）下午1時45分發出今年首個酷熱天氣警告，截至下午1時40分，在天文台尖沙咀總部（即市區氣溫）錄得最高氣溫33度，超出天文台原先預測，創今年新高。



天文台指出，廣東地區今明兩日（15及16日）能見度仍然較低，日夜溫差頗大，而今早相對濕度降至30%以下，非常乾燥，紅色火災危險警告早上6時生效，表示火災危險性極高。



沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

下午1時45分發出酷熱天氣警告

天文台下午1時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。天文台指，長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

天文台今日(15日)下午1時45分發出今年首個酷熱天氣警告。(周令知攝)

天文台提醒在炎熱天氣下或高溫環境中工作人士採取防暑措施

天文台又提醒在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，應參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應儘快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

天文台今年首度發出酷熱天氣警告，市區今午(15日)最高33度。(周令知攝)

在室內活動時，亦應適時補充水分。如室內沒有空調設備，應儘量打開窗戶及以風扇保持空氣流通，亦可使用可供避暑的公共設施。

▼4月15日 天文台發出今年首個酷熱天氣警告▼



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▼4月14日 沙塵天氣襲港波友照打籃球▼



流浮山及元朗公園下午錄得34.5度高溫

天文台預測今日大致天晴及非常乾燥，部分地區能見度較低，日間炎熱，吹微風。天文台尖沙咀總部在下午1時許錄得33度高溫，創今年新高，天文台預測今日市區最高升至31度。

多個地區中午前已錄得超過32度，黃竹坑及滘西洲高至32.5度，至中午後，九龍城、深水埗、流浮山及元朗公園錄得逾34度高溫，後兩者達34.5度。

天文台尖沙咀總部在下午1時許錄得33度高溫，創今年新高。（天文台網頁）

4月15日上午在太古城可見，藍天無雲。

4月15日上午在太古城可見，藍天無雲。

偏南氣流本周後期影響沿岸地區 天氣潮濕炎熱

天文台表示，一股偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，部分地區能見度仍然較低。隨着一股偏南氣流在本周後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣會較為潮濕，日間炎熱。預料一道低壓槽會在接近周末為廣東帶來驟雨，而低壓槽會在下周初減弱，廣東沿岸天色好轉。

天文台4月15日上午11時半更新九天天氣預報，料期內包括復活節假期大致炎熱。（天文台圖片)

復活節天氣：短暫時間有陽光及有幾陣驟雨 日間炎熱

九天天氣預報顯示，周三及四（16及17日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎21至28度，相對濕度回升至55%至90%。

一連四日復活節連星期日假期周五（18日）開始，天文台預測周五大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎23至27度。其後兩日天氣相若，氣溫介乎24至28度，短暫時間有陽光及有幾陣驟雨，早上沿岸有薄霧，日間炎熱；到下周一（21日）假期最後一日，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高升至29度。

▼4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼



沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）

▼4月14日 沙塵天氣襲港空氣污染重▼

