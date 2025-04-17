網傳有DSE考生在屯門應試中學去錯廁所　遭5教職員包圍扣查准考證

近日有DSE文憑試考生在社交媒體發文，指在屯門一間中學應試，小休期間因到了非校方指定的廁所，當場遭包括副校長在內的5名教職員包圍，要求他出示准考證。涉事考生形容校方態度嚴厲，遭影響應試心情，而且被一度扣起准考證，多項個人資料遭人查閱，「有種私隱被侵犯的感覺」。



《香港01》已就事件向考評局及涉事中學查詢，正候回覆。



近日有DSE考生在社交媒體表示，於屯門一間中學應試，小休期間因去了非校方指定的廁所，而被5名教職員包括校長圍住，要求查閱准考證。（資料圖片）

近日有中學文憑試考生在社交媒體發文表示，於屯門一間中學應試，試場位於一樓，考完卷一後欲去廁所，並見試場外最近的廁所外擺放了「考生請使用一樓廁所」的告示。該考生稱，因此誤會了要落一層到地下廁所，惟如廁後出來，卻被5名教職員包括校長攔截，指他「去錯廁所」。

該考生稱，當時被要求拿出准考證查閱，檢視超過10秒，因為准考證上有多項個人資料，令他「有種私隱被侵犯的感覺」。他聲稱曾向校方詢問「有什麼問題」，被校方指他不守該校規矩。

該考生聲稱，雙方其後繼續爭持了一段時間，才取回准考證。他稱已於事發後的7日內向考評局投訴，僅獲回覆稱收到他的電郵，並指考生須在7日內報告事件，卻沒有就他的投訴作出其他回應。

《香港01》就事件向考評局及涉事中學查詢，正候回覆。