交通錄影執法首日　中環兩處違泊改善　老闆車司機：轉安全地泊車

警方今日（22日）起利用運輸署現有的「交通管制及監察系統」和閉路電視系統，在港島區4個交通違例黑點試行錄影執法，4試點涵蓋中上環及灣仔交通黑點，約下午1時，中環兩試點違泊問題有改善，其中雪廠街更不見有違泊車輛。



不過，距離執法點不遠的無劃線路段及銀行街不准泊車區域仍有大量私家車停泊。有泊於無劃線區域的司機表示，知悉畢打街等地錄影執法，已轉更安全的地方停泊等候老闆，避免罰款。他直言，雖然罰款由老闆繳交，但若被抄牌太多次，老闆或有微言。



試點街道設有攝像頭及橫額。（林子慰攝）

4試點包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、皇后大道東與黃泥涌道交界。

港島交通錄影執法｜試點之一皇后大道中及雪廠街交界沒見車輛停泊

約下午一時，平日有不少私家車違泊的皇后大道中及雪廠街交界沒有任何車輛停泊，惟有少數車輛於無劃線區域短暫停留以上落客。

另一執法試點為畢打街，該街道設有的士站，高峰時期約有8至9架的士，的士長龍排出的士站區域，至皇后大道中轉向畢打街的雙黃線轉彎位置，排龍尾的車輛需兩至三分鐘才可駛至的士站。

試點街道設有攝像頭及橫額。（林子慰攝）

的士司機陳先生稱，對有關措施感到擔憂，但直言「無辦法，都要做生意」。他認為今日車龍排出的士站位置時間短，堵塞情況不阻礙交通，惟曾看見同行曾在同一地點因龍尾堵塞時間太久被抄牌，表示日後見此的士站太多時，將考慮轉向另一的士站。

港島交通錄影執法｜的士司機憂被罰：本身賺的都不多

另一的士司機陳先生則表示，疫情開始畢打街的士站便出現堵塞情況，因當時無人搭車。現時比疫情較多人乘搭的士，故堵塞情況有改善。他對錄影執法同樣有擔憂，「對的士行業有一定影響，而且我們本身賺的都不多」。

銀行街不准泊車位停泊大量私家車。（林子慰攝）

另一邊廂，非錄影執法區域的皇后大道中前段及銀行家則有大量私家車停泊。停於皇后大道中前段、無劃線區域的司機歐先生表示，附近停車場沒有泊位，而老闆需要就近坐車，故選擇該地停泊。

港島交通錄影執法｜非錄影執法位置仍見「老闆車」涉違泊

他稱，知悉錄影執法後，選擇停車位更謹慎，會選擇非錄影執法點等候老闆。問及以往是否曾在錄影執法點附近被抄牌，他坦言曾在畢打街附近被抄牌，錄影執法後會更加避免去該處停泊。

錄影執法首階段會在4個交通違例黑點進行，暫時計劃會試行3個月，日後或會擴展至其他地方。

警方4月22日起在中環及灣仔4個地點試行，利用運輸署負責實時監察道路交通的閉路電視系統，進行不定時錄影執法。（警方提供）

➢ 皇后大道中與雪廠街交界



➢ 皇后大道中與畢打街交界



➢ 皇后大道中與文咸東街交界



➢ 皇后大道東與黃泥涌道交界

