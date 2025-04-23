港產太空人或明年首執飛　消息指為女總督察黎家盈　 擁博士學位

神舟二十號載人飛行任務今早（23日）舉行發布會，會上宣布，入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。有關方面基一直未有公布香港載荷專家名字。早前有消息指，該載荷專家為女總督察黎家盈，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍，2023年起在北京接受航天訓練。



▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



中國載人航天工程辦公室去年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。

創科局局長孫東當日表示，他與全港市民一樣感到無比興奮，是全香港人光榮。他指，明白大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，未有回應入選者是否如消息所指的女總督察黎家盈，他強調會繼續與中央保持溝通，有再一步消息會進一步公布。

香港有120人報名 三分一入初選 總督察入選為載荷專家

國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。

孫東曾表示，香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」，他又指最終選拔結果料很快就有好消息公布，有信心香港至少有一人入選成預備航天員。

此前消息指，一名女警最終入選為載荷專家，據悉，她為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，去年起在北京接受相關訓練。

今次入選的載荷專家女警據悉為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

央視：10名預備航天員最終入選 將接受全面系統訓練

央視今早報道，第4批預備航天員選拔日前完成，據中國載人航天工程辦公室消息，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家，後者分別來自香港及澳門，他們將進入中國航天員科研訓練中心接受全面系統的訓練。

載人航天工程第四批預備航天員選拔工作自2022年下半年全面啟動，首次面向港澳地區選拔載荷專家，得到港澳各界和社會民眾的大力支持和熱情參與。報道稱，內地航天員選拔訓練體系更加成熟完善，隨着載人航天國際合作的深入推進，還將有國外航天員參與選拔訓練並執行中國空間站飛行任務。

▼2022年10月2日 政府公布招募太空人任「載荷專家」詳情▼



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李家超去年6月在禮賓府為入複選者打氣露「身影」

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超去年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。

中國航天員科研訓練中心研究員、載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬早前接受訪問時稱，在港澳選拔載荷專家，沒有性別方面限制，在「定選」階段會對候選者進行深入的考察，不僅了解候選人情況，同時要其家屬，包括共同生活的人進行指定醫院體檢，避免有遺傳性、傳染性疾病。

被問到今後港澳載荷專家將可能執行哪些任務，黃偉芬表示，載荷專家主要是在太空站從事科學研究工作，至於未來的載人登月計劃是否可能有份？黃偉芬表示，載人登月的航天員需要有過飛行經驗、傾向於由職業航天員來執行載人登月任務。