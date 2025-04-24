今日新聞8分鐘｜金行現人龍 日收數千萬元｜荃灣菜檔賣10元3斤

粉嶺聯和墟刑毀｜警反黑組拘一男子 疑與爭奪地盤飯盒生意有關

粉嶺聯和墟一間餐廳，昨日（23日）早上遭3名蒙面歹徒衝入，打爛電視機和玻璃門逃逸，犯案過程被現場閉路電視全程錄影。警方稱，大埔警區反三合會行動組人員經調查後，於同日（23日）晚上約10時，在上水區拘捕一名47歲本地男子，涉嫌刑事毁壞，他現正被扣留調查。

長沙灣狂亂駕駛︱警查天眼起回平治拘兩男 檢錘仔及他人證件等

長沙灣上周四（17日）發生一宗狂亂駕駛案，深盛路8號一輛平治私家車，拒絕警方截查，其後加速撞向前方兩輛私家車後逃去。警方今日（23日）交代案情表示，經翻查大量閉路電視片段及根據熱心市民提供的資料後，確認涉事車輛停泊在青衣一商場停車場內；及至4月19日傍晚採取行動，拘捕兩名涉案男子，成功起回該通緝車輛，並在車內檢獲兩把錘仔、一張屬於他人的身份證，以及他人的建造業工人註冊證和安全訓練證明書，同時確定涉事車輛被套上假牌。

白居二2024．攪珠結果｜首10個號碼出爐 即對申請編號查看排第幾

房委會今日（24日）上午10時30分為「白表居屋第二市場計劃2024」的申請舉行攪珠儀式，以決定「白居二2024」申請者按其申請編號最後兩個數字而定的先後次序，儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。首10個號碼出爐，依次為：49,35,39,85,77,76,32,21,38,24。

金價高位｜中環金行現人龍 老闆日收數千萬元黃金：飯都唔得閒食

【金價／中美貿易戰／特朗普關稅政策】受關稅戰影響，避險資金持續湧入黃金市場，現貨黃金昨日（22日）「破頂」升穿每盎士3,500美元，到今日（23日）稍為回落。一連兩日有市民到金鋪放售黃金，其中以買入價高於連鎖金店而聞名的中環忠記，下午門外持續有人龍，一度有20人排隊。老闆鍾先生表示近兩日「忙到飯都唔得閒食」，每日收購價值幾千萬元的黃金，最貴是一隻重達3公斤、超過200萬元的金兔。

荃灣菜檔10元3斤「同歸於盡」價 店員引述老闆：經濟差望益街坊

近年香港不少行業「打價格戰」，以低價吸引市民光顧。荃灣川龍街有菜檔近日推出「同歸於盡價」，節瓜、西蘭花等10元3斤，平絕荃灣地舖及街市，其餘蔬菜則10元兩斤。店員指老闆賣菜約30年，深感香港經濟欠佳，不惜菜檔虧蝕，也要時常低價賣菜「益街坊」。店員又指老闆會隨心情定價，昨日（22日）就推出「老闆失戀價」，全場蔬果10元3斤。

全港戲院日2025｜5.10全日票價劃一30元 5.7網上及現場公開發售

【全港戲院日2025／香港戲院商會／30元戲票】香港戲院商會今日（24日）公布，「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。相關戲票將於5月7日中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。

特朗普「轉軚」內幕：Walmart CEO警告價格上漲貨架將被清空

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在他發動的貿易戰議題上近日立場明顯軟化。有美國媒體報道，特朗普4月21日（周一）接見包括沃爾瑪（Walmart）等美國三大超市高層時遭到警告，他的關稅和貿易政策或嚴重干擾供應鏈，導致貨物價格上漲和超市貨架被清空，而價格上漲的情況或在兩周內就會出現。特朗普其後在22日（周二）暗示對中國的貿易立場將變得溫和，也否認曾考慮解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），美股隨即應聲反彈。

劉國梁辭職淚灑會場 聲音顫抖抹鼻涕 王楚欽：我覺得他有大智慧

中國乒乓球協會（中國乒協）主席劉國梁辭職，由王勵勤接任。49歲的劉國梁成為史上任期最短的中國乒協主席，未能做滿兩屆任期。在昨日（23日）的中國乒協第十屆會員代表大會第二次會議上，劉國梁淚灑現場，多次哽咽，用手拭抹鼻涕。《新華社》撰寫了一篇劉國梁落淚的特寫報道，形容他聲帶震顫，眼淚從眼角滾落，發言後起身鞠躬，他的眼角仍然濕潤。

孫穎莎、林詩棟、王楚欽等國乒球手都祝福劉國梁，感謝他一直以來的帶領及教導，他們都盛讚劉國梁是一位有智慧又嚴厲的人。

神舟二十號發射取得圓滿成功 航天員乘組報告感覺良好

神舟二十號載人飛船瞄準周四（4月24日）17時17分發射，飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。

17時35分，神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。