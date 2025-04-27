蔡若蓮稱地緣政治無損學術交流　大專內地教職員比例暫維持三成多

地緣政治情況愈趨複雜，教育局局長蔡若蓮在無綫電視節目《講清講楚》上表示，香港高等教育是高度國際化和多元化，不會只集中在某一個國家或地區，暫未有聽聞任何政治問題影響與歐美之間的學術交流。至於有指本港八間資助大學的內地教職員佔比高，她指現時高等院校的教職員，約三成來自本地，三成多來自海外，另外三成多則來自內地，不認為現階段內地教職員比例會到達五成。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/盧翊銘攝）

關稅戰持續，有意見擔心影響會擴展至如學術交流等的其他層面。蔡若蓮說，香港高等教育是高度國際化和多元化，不會只集中在某一個國家或地區，暫未有聽聞任何政治問題影響與歐美之間的學術交流。

她又說，最近香港、內地和美國大學校長的高峰論壇亦如常舉行，與歐美院校學生的交流協議也繼續進行，她稱：「係咁嘅環境之下，我地更加珍惜民間之間大家嘅友誼，同埋互相個個交流合作，對於學術發展係好緊要嘅。」

本港八間資助大學的內地教職員佔比高，有人擔心或會影響本地的研究。蔡若蓮指，現時高等院校的教職員，約三成來自本地，三成多來自海外，另外三成多則來自內地。她形容，這個「三三四成」比例是動態過程，「𠵱家我哋隨住八大中心嘅發展，尤其係人工智能方面，呢一啲實驗室或者專家，我相信其實內地亦都好多，尤其是佢哋喺人工智能方面，個個研究開發亦都係好領先嘅，咁所以我諗當大學去搶呢啲人才嘅時候，亦都可能呢啲部份會佔多咗」。

被問及若將來內地教職員比例到達五成，是否仍可接受，蔡若蓮則指，不認為現階段內地教職員比例會到達五成。