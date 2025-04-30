今日新聞8分鐘｜深水埗男子偷模型 |飛將軍游繩救被困吊船工人

有片｜錦田村屋疑電器短路陷火海 60人疏散 七旬男住戶燒傷送院

今日（30日）上午7時34分，錦田泰康圍一間村屋的天台發生火警，並曾傳出爆炸聲，一名男住戶爬出天台石壆待救，相當驚險，多名街坊報警求助。消防員接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並救出該名黃姓男住戶（71歲），他燒傷面和手腳，被送往屯門醫院治理。火警於8時15分救熄，60人疏散至安全位置；經調查疑是天台有電器短路導致火警，並無可疑。

元朗生命幼稚園大火｜冷氣機起火肇禍 仍傳燶味 學校停課

元朗信義會生命幼稚園昨日（29日）下午發生火警，火勢猛烈，逾300名師生緊急走火警，幸未釀傷亡。今日（30日）學校停課，現場仍然傳出陣陣燶味。今日（30日）上午10時許，消防員到幼稚園進行防火宣傳教育；勞工處人員亦都到場了解。機電署回覆查詢稱，起火課室內有一部分體式冷氣機，職員向調查人員稱，初時見到冒煙，其後便告起火，故此相信起火原因與冷氣機有關，但具體故障情況有待調查。

大熊貓安安可可｜在港首個繁殖季初接觸 男方不近美色只專心食竹

中央政府去年9月贈港的大熊貓安安和可可，剛剛渡過在海洋公園的首個繁殖季節。動物護理團隊安排牠們在後勤相連的房間，分別隔著閘門接觸6次。不過安安初步觀察可可後，表現「不近美色」，只專心食竹，因此園方根據安安的反應及興趣度，今年沒有安排牠們嘗試自然交配。

而可可在上周達到發情的高峰期，行為包括抬尾、向後走動及頻繁鳴叫，護理員將幫助牠在發情期後恢復食慾。至於下個繁殖季節會否安排交配，則有待觀察和評估牠們的行為。

天眼直擊︱「百變」玩具賊深水埗偷$30模型 店方：行內慣犯嚟

深水埗發生竊案，一間玩具店遭賊男順手牽羊，偷走門口一盒模型公仔；店方事後在網上發文緝賊，並指「老闆認得你，今日跨區搵食？ 好多行家都搵緊你喎！」

《香港01》尋獲店主吳先生了解，他指涉案男子為慣犯，曾於旺角多間玩具舖成功落手；又形容對方形象百變，犯案手段高明，但其容貌相片早已傳開，全行皆知。但賊人過往大多偷取逾千元貴價模型，吳戲謔：「唔知係咪經濟唔好，消費力下降，今次30蚊都偷。」

灣仔商廈外牆吊船傾斜 兩工人被困半空 由消防「飛將軍」救起

今日（30日）上午11時37分，警方接報兩名工人被困在灣仔駱克道160號越秀大廈的外牆「吊船」。消防員到場派出「飛將軍」由天台游繩而下，靠近吊船，替工人繫上安全繩，最後耗費約1小時，將他們帶返安全位置。工人沒有受傷，毋須送院。

外勞．飲食業｜食肆本地員工被減鐘數 指控公司借外勞換血省開支

政府前年起容許飲食業等低技術工種無上限輸入外勞，至今飲食業界已獲批2.3萬名，被本地勞工及工會批評「搶飯碗」。

有效力同一食肆超過17年的年長員工指外勞一到，僱主即要她「減鐘」，變相減薪，堅持不減照「返足鐘」，即被僱主用粗言穢語辱罵「傻Ｘ」，意興闌珊無奈辭工，方知她原來一直被僱主剝削，無紅日假、年假，公司也沒有為她供強積金。不過老闆不認帳，過去17年應得的補償大幅縮水至不到一半，同時受法例追索期受限，只能無奈接受。

旅遊巴司機稱未收到車費 160人長者團慘被丟在高速服務區

不少人跟團旅遊，無非也是想行程輕鬆、無需規劃、交通方便，但近日一個原定前往湖南、湖北的長者旅行團，司機卻稱因未收到車費，將160名長者丟在一高速公路服務區。

北京廣播電視台《法治進行時》報道，4月26日，有遊客拍片稱，在北海飛揚旅行社全額繳款報團旅遊，旅遊巴司機卻稱沒有得到車費，將160名長者遊客丟在湖北荊州市章莊鋪高速服務區。

神舟十九號載人飛船返回艙著陸 3名航天員已出艙

4月30日，神舟十九號載人飛船與太空站組合體成功分離，並於當天返回東風著陸場。神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成。蔡旭哲擔任指令長，王浩澤是中國首位進駐太空站的女航天飛行工程師。

美媒：Elon Musk已不再定期於白宮辦公 正準備逐步退出DOGE角色

《紐約郵報》（New York Post）報道，馬斯克（Elon Musk）已不再定期於白宮辦公，並正準備逐步退出在政府效率部（DOGE）擔任的職務。

白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）在特朗普（Donald Trump，又譯川普）「執政百日」之際接受《紐約郵報》採訪時說：「我未來將通過電話聯絡他（馬斯克），而不是親自見面，但效果是一樣的。」懷爾斯還稱：「他（馬斯克）並未完全退出，只是不再像以前那樣經常在場。」