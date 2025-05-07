南丫海難死因｜海泰號乘客亦覺船有碰撞　船員稱：無事嘅

2012年國慶日南丫海難釀39死事故死因研訊續，研訊主任繼續讀出多名證人口供，當日乘坐港九小輪「海泰號」入南丫島的乘客稱，事發時感曾有撞擊，船員稱：「無事嘅。」亦無回答發生何事，有乘客回家看電視，才知所坐的渡輪曾撞船。「海泰號」船長黎細明在錄影會面拒絕回答大部份問題。家屬趙炳全料明日出庭作供。



南丫四號船速約11至12海浬

死因研訊主任李希哲今繼續讀出多名證人的供詞，被撞並最終沉沒的「南丫四號」，其「大偈」梁沛生在供詞指，他在1982年入職港燈從事機械維修工作，1992年轉任水手，2002年轉任俗稱「大偈」的輪機員。梁憶述當晚120多名乘客在8時13分晚飯後登船，梁在啟航後上了上層的船尾看海面情況，之後在機房檢查機器，當時的航速為約11至12海浬。梁其後進入駕駛室，見到船長周志偉在駕駛，周沒有指派工作給他。梁見到一名康樂組男職員當時在駕駛室內四處張望。

南丫海難在西九龍法院作死因研訊。

被撞後船即嚴重入水

梁稱他突然見到一艘港九雙體船急速撞向他們所處的「南丫四號」的左邊船身，梁即跌倒在地並撞傷右手，他即到機房檢查，發現裏面已經嚴重入水，水位近1呎深。梁回到客艙大叫：「著救生衣呀，隻船沉！」他目睹船尾有物品掉落，有人被物品壓住，他曾幫忙但不成功，最後爬出破窗離開獲救。

撞船前聽不到警號或閃燈

梁表示，撞船前他聽不到任何警號或閃燈，估計港九雙體船的航速約20海浬，由於事出突然，他看不到船長周志偉有否採取任何措施躲避港九雙體船，他則甚麼也來不及做已撞船。

有乘客見無生命跡象女子在海漂浮

在海難中一家四口倖存的男子李明新在供詞稱，他一家坐上層船艙，事發時他聽到一聲巨響，多人倒地，有人流血。在慌亂中，有船員大叫船快沉了，李一度與妻子失散，他在尋妻時見到一名無生命跡象的女子在海面漂浮，他將女子救起並帶到救生艇，李又將救生衣給了另一名男子。

海泰號船長事發前4年前入職

肇事的港九小輪「海泰號」船長黎細明，在事故後因涉嫌危害他人海上安全，曾在律師陪同下錄取4次錄影會面。研訊主任讀出內容，黎僅透露他在事發前4年入職港九小輪任船長，沒有接受過教育，被問到入職前工作經驗、有否考獲相關證書和接受培訓、事發時船員分工和工時、撞船前後的船隻狀況，以至海面狀況等問題時，黎一概拒絕回答。

海泰號全部乘客生還

事故中，「海泰號」全部乘客生還，有人受輕傷。多名「海泰號」乘客是南丫島居民，不少人表示事後看新聞才知道撞船意外，主動聯絡警方協助調查。

乘客稱憑聲覺引擎曾急煞

下層乘客劉展宏的供詞指，當晚航速正常，他上船後閉目歇息。約15分鐘後，他憑引擎聲得知引擎急煞，數秒後他因船隻猛烈撞到某些物品，導致他整個人撞向前方。同時，下層其他乘客開始吵嚷，有人稱受了傷，需盡快回碼頭。劉稱，當時船上沒有廣播發生何事，其後有船員呼籲乘客穿救生衣，並稱：「冷靜啲，無事嘅。」

海泰號船身亦穿了個大洞

「海泰號」撞擊後數分鐘重新啟航，劉望出窗外，但不見有其他船隻。劉指，當「海泰號」靠岸後，他見到船身穿了一個大洞，但不知何故造成，直至他當晚看電視，才知道當時撞到「南丫四號」。

船員未回答發生何事

另一下層乘客鄭逸敏稱，發生撞擊後她曾問船員發生何事，船員沒回答，她後來從其他乘客口中聞說撞船。當船駛回碼頭途中，有船頭乘客驚見船艙入水，並湧到船尾。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012