今日新聞8分鐘｜ 內地女假學歷讀港大囚240日｜獨居長者倒斃單位

有片︱吐露港公路5車相撞釀6傷 往九龍一度全線封閉

今日（8日）早上約11時半，吐露港公路往九龍方向、近大埔滘發生5車交通意外，兩輛白色七人車及1輛中型貨車順序沿公路行駛，兩輛七人車懷疑因應交通情況減慢車速，後方的中型貨車懷疑收掣不及右轉，追撞前車，導致兩七人車碰撞。中型貨車繼而撞及毗線的輕型貨車及黑色私家車，輕型貨車之後再撞向在最前方的白色七人車；而黑色私家車捱撞後被夾困於中型貨車及路邊防撞欄，司機一度被困車內，由消防救出。

消息：藝人鄭敬基表弟及表弟婦被警國安處帶署調查

藝人鄭敬基涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力」罪，於2024年12月被警方通緝，消息指其表弟及表弟婦今早（8日） 7時許在火炭住所中，被警方國安處人員帶返警署協助調查鄭敬基勾結外部勢力危害國家安全等罪行。

內地女李思萱用假學歷 兼藏假優異證書 官斥行為貫徹囚240天

28歲內地女李思萱涉向入境處和港大訛稱曾在美國哥倫比亞大學就讀，從而獲港大取錄修讀碩士課程。被告早前承認一項以欺騙手段取得服務及一項管有虛假文書罪，而一項為取得入境證而作出虛假陳述則獲撤回。案件今（8日）於沙田裁判法院判刑，署理主任裁判官鄭紀航稱，被告不誠實取得香港大學的學位後，仍進一步管有偽造的畢業證書，並在假的證書上指其成績優異，貫徹其不誠實的行為，認為所認兩罪不能全部同期執行，判被告總刑期240天。

獨居長者悲歌｜八旬翁倒斃化枯骨無人知 社署：試尋家人提供協助

葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案，石安樓一單位住户欠租3個月，房屋署人員今早（7日）上門拍門，因無人應門，破門而入後在廁所赫見一副白骨。警方經調查後，相信死者為有長期病患的姓丘（83歲）老翁，他獨居涉事單位近25年。

葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案，石安樓一單位住户欠租3個月，房屋署人員今早（7日）上門拍門，因無人應門，破門而入後在廁所赫見一副白骨。警方經調查後，相信死者為有長期病患的姓丘（83歲）老翁，他獨居涉事單位近25年。

印巴衝突｜巴副總理：用中國殲-10C擊落5印度戰機 包括3法製陣風

印度軍方6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。

外媒報道，巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）7日（周三）在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機，其中包括3架法製「陣風」戰機。

海皇粥店結業｜資深員工求助勞處 批公司不負責任「拋波畀政府」

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局昨晚（7日）突然公布終止全部業務，一班員工收到公司發出的通知信，始知一夜間失去飯碗，還被「通知」公司將以債權人自願清盤的方式清盤，員工若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。

其中一班海皇粥店員工，今早（8日）到長沙灣政府合署向勞工處求助，不少人都是服務了多年的資深員工，索償金額動輒超過10萬元，現時「手停口停」，望公司能正面交代業務結束的後續處理。有員工批評公司不負責任，「將個波拋畀政府」。

仁滙醫務疑結業｜海關拘男董事及女秘書 涉嫌違反商品說明條例

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）停業已逾一星期，未回應是否結業，大批已預繳費用的顧客未能打疫苗。海關今晚（7日）公布拘捕公司一名董事及一名秘書，料為公司唯一登記董事朱靄風及公司秘書關詠琛。

教宗選戰｜西斯汀教堂飄黑煙 秘密會議首輪投票未有結果

88歲教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，梵蒂岡5月7日選舉新教宗。 選舉在羅馬時間午4時30分開始，於晚上約7時公布第一輪投票結果。隨著西斯汀教堂（Sistine Chapel）上方的煙囪冒出黑煙，顯示投票的樞機主教們尚未達到共識，需舉行下一輪選舉。路透社此前報道，預計在周四或周五前不會誕生新教宗。