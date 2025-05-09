今日新聞8分鐘｜新義安同門追數開大片｜貨Van突駛出的士剷安全島

薄扶林地盤欠薪風波未解決 工人駕貨車封出入口 一度拉水馬堵路

薄扶林道近石排灣道一個建築地盤爆欠薪事件，三判被拖欠工程費及工資等近3000萬元。昨日（8日）已有逾60名工人在地盤堵路，今日（9日）行動持續，工人駛來4部貨車，掛上追薪橫額堵塞地盤出入口，其間更一度將多個「水馬」拉出馬路中心，阻塞薄扶林道往香港仔方向的行車線；其後被到場警察勸阻，工人遂將水馬拉走解封路面。三判代表批評，二判遲遲不發款，但自己還得向其他供應商支付，已到無法支撐的境況：「根本我哋頂到無得頂喇！」

28歲女3小時5次謊報謝霆鋒演唱會有炸彈被捕 警：與門票糾紛有關

一名28歲女子於上月27日下午時分，3小時內5次報假案，聲稱啟德體育園懷疑有炸彈，警方調查後並無發現，相信是虛報，遂以涉嫌「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」將她拘捕。據了解，當日啟德體育園正舉行謝霆鋒演唱會，有觀眾近4萬人。警方調查後相信，事件與購買門票糾紛有關。

網約車的士亂局｜業界請願規管白牌車 周國強：唔使罷駛、冇得做

【的士／網約車／白牌車／高德打車／滴滴出行】繼去年內地網約車平台「高德打車」攻港後，「滴滴出行」上月也進攻香港市場。智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，今早（9日）到西九龍政府合署發起請願行動。

周國強指，白牌車已導致業界收入減少兩成，更有75%車主則已陷入資產負債困境，冀政府可提早立法規管網約車，又稱不會發起罷駛行動。他得悉部份市民認為網約車為大勢所趨，但強調每個地方的法例不同，「唔係國家有網約車，香港就一定有網約車。」

東涌毆鬥掟汽油彈｜新義安陀地追同門數爆廝殺 警拘14人最細17歲

東涌道下嶺皮周一（5日）爆毆鬥案，更有人疑掟燃油彈，嚴重破壞社會安寧，警方對案件高度重視，旋即展開調查，連日來拘捕14人。警方表示，事件起因為兩班活躍於東涌一帶的黑社會團夥，因金錢糾紛而產生爭執，眾人爭執動武，繼而發生血案。據了解，兩批人均來自同一黑社會社團「新義安」，同是東涌陀地，但分別是尖沙咀「家樂」及觀塘「秀朱」派系的人馬，事件疑尖沙咀新義安的人向觀塘人馬「追數」引起，警方相信金錢糾紛是涉及非法勾當，但詳細仍在調查中。

另外，警方在區內展開「黎庭掃穴」反黑行動以挫黑幫氣焰，拘捕8人，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有第一類毒藥」。

車cam｜大埔貨van突駛出 的士猛撞剷安全島 女子苦稱：咁都得嘅

網上流傳一條車cam片段，可見周三（7日）下午近3時，當時天雨路滑，一輛新界的士沿大埔汀麗路，往大埔頭方向行駛，期間停泊路邊的一輛客貨車抽頭往右駛出，的士收掣不及猛撼，發出「嘭」一聲巨響；的士繼而再衝前，撞毀安全島標誌牌始停下，幸當時無途人等候，否則後果堪虞。片中其後傳出女聲，語帶痛苦稱：「嘩‥‥‥點解咁都得嘅你？」

另有網上相片可見，兩車均損毀嚴重，客貨車泵把甩脫。警方表示，意外中的士55歲姓韋女司機頸部不適，被送往那打素醫院治理；客貨車62歲姓余男司機則沒有受傷。

教宗選舉｜美國樞機主教普瑞弗斯特獲選為新教宗｜有片

88歲教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世後，梵蒂岡5月7日起舉行秘門會議（conclave）選舉新教宗。至羅馬時間5月8日傍晚6時，西斯汀教堂（Sistine Chapel）煙囪冒出白煙，象徵選出第267任新教宗。首席樞機曼貝蒂（Dominique Mamberti）其後在露臺上向聖伯多祿廣場等候的信眾宣布，來自芝加哥的69歲美國樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）獲選為新教宗，成為首位來自美國的教宗。

美英達成貿易協議 施紀賢授予特朗普中國投資「否決權」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周四（5月8日）共同宣布，兩國達成貿易協議。除了英國汽車關稅將從25%降至10%、鋼鐵和鋁的關稅將降至零，據英媒透露，協議還規定允許美國干預中國企業在英國的投資，相當於給予美國「否決權」。

俄羅斯衛國勝利日閱兵 普京習近平出席 多國領袖向烈士墓獻花

俄羅斯5月9日在紅場舉行衛國戰爭勝利80周年的閱兵儀式，中國國家主席習近平與多國領導人抵達克里姆林宮，參加閱兵儀式。儀式結束後，到訪俄羅斯的多國領導人共同向無名烈士墓獻花。

合肥方臉猴神似美國政治人物醜到爆紅！保育員：其實是猴界美人

近日，合肥野生動物園的黑帽懸猴因長相醜萌意外爆紅，許多遊客慕名前來一睹牠們的風采，成為合肥野生動物園的新明星。

據了解，其中最紅的一隻黑帽懸猴叫做大壯，也有網民認為他神似美國副總統萬斯（JD Vance）。它長了一張「國字臉」．懵懵的表情看著「不太聰明的樣子」吸引了最多遊客圍觀。內地保育員張春雪表示，黑帽懸猴看著雖醜，相比於其他猴類卻更加聰明，還是猴界「美人」。