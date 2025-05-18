啟德河死魚｜渠務署認緊急維修泵房致上游局部乾塘　對事件致歉

有港版「清溪川」之稱的啟德河上周中開始飄浮大量死魚，死因揭曉，原來是渠務署間接造成。署方解釋，上周三（14日）啟德河上游的渠務署排放水泵房進行緊急維修工程，其間排放至啟德河的水量減少，加上近日降雨量較低，啟德河沿彩虹道的部份段落因此出現乾涸情況，並有魚類死亡。署方表示，明白市民的關注，對事件引起不便致歉。



5月14日，啟德河內浮現逾百條至千條死魚。（讀者提供圖片）

5月14日，東匯邨匯心樓附近的啟德河面，不少「反肚」死魚及「魚毛仔」被衝至岸邊。（讀者提供圖片）

上周三目擊街坊：啟德河水位比平時淺

啟德河常有魚類出沒，但上周三有市民向《香港01》表示，在行徑新蒲崗及彩虹道一段啟德河時，發現飄浮逾百條至千條死魚魚屍。相片中可見，死魚多是幼魚及魚苗屍體。當日目擊的市民指出，河水顔色及氣味與平日相若，惟肉眼可見地比平時淺，懷疑啟德河水短缺。及後死魚隨水流至啟德區及啟德河出口。

5月14日，東匯邨匯心樓附近的啟德河中，不少「反肚」死魚及「魚毛仔」被衝至岸邊。（讀者提供）

新蒲崗及彩虹道啟德河發現有逾百條至千條死魚魚屍，惟未見附近有污染物，河水顔色及氣味與平日亦相似。（讀者提供）

渠務署：日後工程前會留意啟德河水位及天氣情況

渠務署上周五（16日）表示，設於啟德河上游的渠務署排放水泵房於上周三（14日）進行緊急維修工程，其間排放至啟德河的水量減少，加上近日降雨量較低，啟德河沿彩虹道的部分段落因此出現乾涸情況，並有魚類死亡，主要是體積較小的魚類。

署方表示，工程於當日下午約5時完成，啟德河水位於約7時回復正常水平，惟魚類屍體隨水漂流至下游。當日下午獲悉情況後，署方已盡快清理河道，其後大致完成。根據紀錄，過往並未出現類似緊急維修情況。

署方表示，日後如需為該排放水泵房進行維修工程，會留意啟德河水位及天氣情況，盡量減低對環境的影響，「本署明白市民的關注，對事件引起不便致歉。」

啟德河下游兩旁為住宅區及興建中的簡約公屋。（資料圖片)

啟德河本身是啟德明渠，總長度約2.4公里，分上中下游三段。（土木工程拓展署圖片）

啟德河原為啟德明渠 功能是九龍主要排洪渠道之一

啟德河本身是啟德明渠，總長度約2.4公里，由蒲崗村道起，沿彩虹道流經東頭村和新蒲崗至啟德新發展區，最後流入維多利亞港，是東九龍其中一條主要排洪渠道，因此由渠務署管理。

20世紀九龍城區「啟德濱」斷發展，啟德河曾被多次改造以符合當時的 需要。第一期的啟德填海區於1920年完成，該處被闢為住宅區「啟德濱」，並建有啟德明渠匯集附近小河伸延至海岸。二次大戰時期，為了擴建機場，拆除了附近的建築物 (包括九龍寨城城牆)，同時亦擴展了機場旁的啟德明渠。

在1950年代末，隨着城市的發展和機場的擴建，啟德明渠亦不斷地演變。在1970年代，新蒲崗一帶的工業發展蓬勃，工廠所排放的廢水污染了啟德明渠；亦有市民開始在啟德明渠旁搭建寮屋生活。

第一期的啟德填海區於1920年完成，建有啟德明渠匯集附近小河伸延至海岸。（渠務署圖片)

二次大戰時期擴建機場，同時亦擴展機場旁的啟德明渠。（渠務署圖片)

1950年在代末，隨着城市的發展和機場的擴建，啟德明渠亦不斷地演變。（渠務署圖片)

在1970年代，新蒲崗一帶的工業發展蓬勃，工廠所排放的廢水污染了啟德明渠。（渠務署圖片)

在1970年代，實施「吐露港經處理排放水輸送計劃」，將沙田及大埔污水處理廠已處理的排放水輸送至明渠，以持續沖洗河道。（渠務署圖片)

政府於2010年代展開啟德明渠改善及重建工程，以提升排洪能力。（渠務署圖片)

河水來自沙田及大埔污水處理廠已處理排放水

在1990年代，政府實施一系列改善水質的措施，包括建造旱季截流設備將流入明渠的污水截返至現有的污水收集系統 ; 並實施「吐露港經處理排放水輸送計劃」，將沙田及大埔污水處理廠已處理的排放水輸送至明渠，以持續沖洗河道。

政府於2010年代展開啟德明渠改善及重建工程，以提升排洪能力，緩解周邊地區的水浸風險；同時亦把握機遇，將啟德明渠活化成一條市區綠化河道走廊「啟德河」。

啟德河上游(蒲崗村道至大成街)。(土本工程拓展署圖片）

啟德河中游(大成街至太子道東)。(土本工程拓展署圖片）