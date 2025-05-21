港鐵開源有何法？股東倡發揮「無處不IP」潛質　歐陽伯權憂失專注

港鐵去年純利157.72億元按年大增1.03倍，但同時要面對未來10年高達1650億元的投資高峰期，如何開源成為焦點。在今日（21日）股東周年大會上，有股東建議港鐵與不同的IP（Intellectual property/智慧財產權）合作，並認為港鐵有潛質做到「無處不IP」。



港鐵主席歐陽伯權回應指，董事局有多番討論相關議題，又稱明白不能墨守成規的道理，董事局會認真研究其建議，但強調「當你開到太闊，會失去專注」。對於有股東關注港鐵資產是否老化及維修方面有否出問題，歐陽伯權回應指，「我哋係一路有做維修，你唔使擔心」。



港鐵主席歐陽伯權（左）5月21日在港鐵周年成員大會前見記者；圖右為港鐵行政總裁金澤培。（林遠航攝）

港鐵今早舉行周年股東大會，其中原定約20分鐘的股東提問時間，多次因股東舉手發言而延長至超過30分鐘，約有超過十位股東發言。

股東指鐵路覆蓋範圍大 倡港鐵多拓展合作伙伴發展「無處不IP」

股東孔先生在會上問到，現時港府提倡「無處不旅遊」的同時，港鐵是否可以行「無處不IP」的路線。他解釋，IP是大範圍產業，能創造龐大收益，涵蓋電影、動漫等範疇，認為港鐵在推廣這些範疇甚有潛質，因為港鐵的鐵路覆蓋範圍大、屋苑、商場等物業多，建議港鐵多拓展合作伙伴，發展「無處不IP」。

歐陽伯權稱明白不能墨守成規 但須研究：當開到太闊會開始失去專注

歐陽伯權指，董事局有多番討論如何善用港鐵網絡的優勢，但強調「我哋都要坐諗一諗，當你開到太闊，你會開始失去專注」，稱董事局會作出平衡。他又稱明白不能墨守成規的道理，董事局會認真研究其意見。

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股東梁先生則擔心港鐵已經踏入45周年，擔心設備開始老化，又問到過去工程車「成日都壞」，擔心工程車或維修程序出現問題，期望董事會及管理層「諗辦法搞好啲嘢」。

有股東憂設備開始老化 歐陽伯權籲放心：一路有做維修

歐陽伯權表示，港鐵已不斷更換資產，包括2023至2028年斥資650億元更新及保養資產，維修人員每日亦會在收車後「黃金兩小時」繼續保養工作，稱感謝股東對系統安全的關心，「但我亦都想畀個安心嘅答案你，我哋係一路有做維修，你唔使擔心」。

港鐵行政總裁金澤培則表示，港鐵除日常維修，每年亦有投放大量資源於更新、提升資產，舉例指港鐵已第二次更換全部訊號系統，列車亦正在逐步更換當中。至於工程車一事故，他指兩次事故成因不同，港鐵正進行詳細調查，並已邀請外部專家提供更多意見。

有股東關注港鐵資產是否老化，及維修方面有否出問題。港鐵主席歐陽伯權回應指，「我哋係一路有做維修，你唔使擔心」。（資料圖片/林靄怡攝）

港鐵文件指出，去年共錄得155宗延誤超過8分鐘以上事故，超過31分鐘的有12宗。（資料圖片/林靄怡攝）

日出康城業主到場抗議漏水問題困擾十多年

另外，會上兩名多言股東屬港鐵日出康城項目單位的業主，另有業主會前到場抗議，被保安帶離場。有股東表示，日出康城漏水問題已困擾十多年，「忍受唔到」，又關注大廈平台保養，擔心會有石屎剝落。

他又表示，已與港鐵物業及國際業務總監鄧智輝成為「筆友」近兩年，亦曾寫信及金澤培，但情況仍未解決。他又稱自己去年已有到股東大會表達意見，期望歐陽伯權認真處理，「我唔希望出年再見到你」。

歐陽伯權強調物業管理是港鐵的重要項目，強鐵十分重視，不會輕視問題。鄧智輝亦承認雙方接觸一年多，強調雙方已見面開會至少七次、進行30多次電話會議，政府巡查亦有49次，強調港鐵一直有積極跟進問題，並會聯同合作發展商長江處理問題。

將軍澳日出康城。（資料圖片）

領都二期業主薛姐則指，去年曾到股東大會表達天井保養的問題，但一直未有回音，期望港鐵處理。歐陽伯權否認「未有回音」，稱金澤培早前收到她的電郵後，已即時轉發給自己，又強調類似議題一般不會在股東大會提出，但他十分著重事件，「唔會當你啲message無到」。