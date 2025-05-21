五一福田口岸港鐵落馬洲站網絡塞車　歐陽伯權致歉：同事已即處理

早前內地五一黃金周假期第二日（5月2日），福田口岸和港鐵落馬洲站流動數據及Wi-Fi未能應付大批乘客同時透過手機啟動車票二維碼而網絡「塞車」，港鐵主席歐陽伯權今日（21日）在港鐵周年成員大會前見記者，就此事件及兩宗工程車機件故障致服務受影響致歉。



歐陽伯權稱，5月2日當日，港鐵同事當時已即時處理及加大網絡容量，很快便回復正常，至於工程車事故，她指港鐵已就工程車故障展開獨立調查，檢視整個運作，看看有否地方需要改善。



港鐵主席歐陽伯權（左）5月21日在港鐵周年成員大會前見記者，就5月2日落馬洲站網絡「塞車」及三個月內有兩宗工程車故障致服務受影響事件致歉；圖右為港鐵行政總裁金澤培。（林遠航攝）

港鐵今日舉行周年成員大會，歐陽伯權在會前再次為五一落馬洲站出現網絡訊號故障致歉，他未有回應直接有關其他鐵路站網絡情況的提問，僅稱同事當時已即時處理，加大網絡容量，很快便回復正常。

早前內地五一黃金周假期，香港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

早前內地五一黃金周假期，香港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

三個月內兩宗工程車故障 歐陽伯權指已展開獨立調查

另外，港鐵東鐵線上月27日由於火炭站附近有工程車機件故障，為三個月內第二宗涉及工程車故障。歐陽伯權今亦就相關事故道歉，指港鐵已就工程車故障展開獨立調查，檢視整個運作，看看有否地方需要改善。

4月27日，涉事工程車逐步被移動到火炭站月台。（資料圖片/蔡正邦攝）

4月27日，一輛工程車停在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，距離火炭站大約500米。現場所見懷疑因為升降台無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台，徒手托起電纜，再通知同事行車，逐步解困。（資料圖片/蔡正邦攝）

5.2早上入閘及晚上出閘太多乘客同時以手機啟動車票二維碼致「塞車」

港鐵早前指，落馬洲站5月2日早上時段的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，由於有較多乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。

福田口岸落馬洲站晚上有45分鐘毋須拍卡出閘

直至晚上的出境高峰時段，車站約9時45分至10時30分因應實際情況，已間歇性採取乘客不用拍卡出閘的安排，以疏導人流。

早前內地五一黃金周假期，香港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）