港鐵去年總客量19億人次 未來擴展投資涉千億：對香港投信心一票
撰文：林遠航
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港鐵今日（21日）舉行周年成員大會，會前港鐵主席歐陽伯權見記者表示，港鐵去年總乘客量達到19億人次，接近疫情前水平，高鐵客量則突破2600萬人次。至於列車班次準時率則維持99.9%水平。
歐陽伯權表示，港鐵正進入新一輪鐵路投資及項目興建期，正全力推進東涌綫延綫、屯門南延綫、屯馬綫洪水橋站多個新項目，而北環綫主綫鐵路方案上月已獲批准，主綫前期工程已有序地開展。他又指，網絡綫擴展項目投資涉及1000億元以上，形容是對香港未來投下信心一票。
行政總裁金澤培表示，面對疫情後新常態，港鐵在多元化業務策略上適度靈活調節，確保業務平穩發展，並透過應用創新科技以提升競爭力。他又指，港鐵未來會繼續投放資源於維修及更新資產，並會打造智慧鐵路，提升效率，並會為未來新鐵路項目發展做好準備。
港鐵早前提出機場鐵路（機場快綫）加價，歐陽伯權指今次加價是八年來首次，加幅亦低於通脹，又強調機鐵已運作多年，需要很多更新項目，估計需要投放20億元，期望市民可以接受加幅。
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