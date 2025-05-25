今日新聞8分鐘｜何伯兆康站爆粗施襲被捕| 兩男工中環擋3米高水柱

西環救護車十字路口閃燈轉彎 的士綠燈直行猛撼 6傷包括3救護員

西環發生涉及救護車的交通意外。今晚（24日）約7時47分，一輛的士與一輛救護車，在城西道與西祥街北交界相撞，釀成6人受傷。其中的士57歲姓盧男司機稱胸口及頸痛，兩名26和24歲外籍乘客分別前額、耳、肩及手肘受傷；救護車上3名救護員，包括司機，則分別肩膊、手臂及膝傷。6名傷者全部送瑪麗醫院治理。

有網民上載車cam片段，Cam車沿城西道西行，當時交通燈為綠燈，但司機見到救護車閃着藍燈，由城西道東行線右轉入西祥街北，遂停車讓救護車先行。惟與Cam車同一方向行駛之的士，從後方高速駛至，結果在十字路口撞到救護車；旁邊另一輛私家車亦未有停車讓路予救護車，但及時煞掣，不至撞上救護車或的士。

Keeta罷工｜外賣員天水圍罷工6小時 促撤搶單制：冇晒安全

本月多區Keeta外賣員發起罷工，不滿平台降低單價、推行優先派單機制，以及推行搶單制度。繼荃灣、九龍城、中環及紅磡區，今日（25日）約40名外賣員在天水圍嘉湖銀座聚集，重申取消搶單制度、改善不順路「孖單」等5大訴求，從上午9時罷工至下午3時。外賣員直言Keeta安排的送餐時間短促，令車手「冇晒安全」，而且單價低難以維生，加上遲到失去「準時獎」，時薪隨時「低過最低工資」。

林峯演唱會｜18歲女歌迷聞「卡一聲」被偷$2萬長鏡頭 友發文追緝

藝人林峯一連7日於紅館舉行演唱會，昨日（23日）為第2場，惟演唱會散場期間發生盜竊案件。晚上11時51分，警方接獲一名18歲女歌迷報案，指在上址遺失一個價值2萬元的相機長鏡，懷疑被人偷去。案件交由九龍城警區刑事調查隊第1隊跟進。

事主朋友及後在社交平台發文指，涉事位置在紅館Y閘門外，朋友旁邊有兩名可疑男子徘徊，朋友「聽到卡一聲」，其中一名疑人立即離開，懷疑「直接扭開鏡頭然後走咗」，事主隨即發現長鏡頭不翼而飛，型號為Canon EF70-200。事主朋友指兩名男疑兇身高約170厘米，身穿白色上衣，呼籲目擊者提供線索。

林俊傑演唱會｜遲散場內地歌迷半夜塞爆皇崗口岸 尾場急尋人拼車

【JJ香港演唱會】歌手JJ林俊傑一連兩日（24日及25日）晚上於啟德體育園主場館舉行演唱會，昨晚準時8時開場，至大概10時52分完場。不過往東鐵綫羅湖站的尾班車，11時01分便在屯馬綫啟德站開出，由主場館步行往啟德站本身也要10分鐘。在內地社交平台小紅書，多名觀眾分享相片，稱凌晨改到皇崗口岸（落馬洲）過關，至3時仍有大批旅客等候過關。

有觀眾分享「攻略」，指要放棄演唱會最後一首歌，提早離場才能趕及到羅湖過關。有今晚觀看演唱會的小紅書用戶在帖文留言急尋人「拼車」，一同乘搭包車於今晚演出後回內地，亦有觀眾表示會改為租酒店在香港留宿一晚。

何伯被捕｜偕何太在港鐵兆康站與母子爭執 爆粗噴殺蟲水施襲被捕

因接受電視台採訪而聲名大噪的「何伯」被捕！今日（25日）下午3時11分，警方接獲一名男子報案，指與母親在港鐵兆康站內，與「何伯何太」因事爭執，其間，何伯施放殺蟲水攻擊。警方趕抵調查後，以涉嫌「意圖損害等而施用毒藥等」拘捕77歲的何伯，他正被扣查；事件中，一名姓霍（41歲）女子手部灼傷，由救護車送往屯門醫院治理。案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。

網上流傳案發一刻片段，可見何伯何太在站內大堂，女片主質問：「又想拎咩出嚟呀你？職員，佢唔知想攞啲咩出嚟喎！」何伯則駁斥：「曱甴水呀有曱甴呀，X你老母XX！」隨即拿出一樽殺蟲水向片主噴射。

中環爆水喉射3米高水柱 男工肉身抵擋 擺V手勢影相︰底褲都濕埋

中環發生爆水喉事故。本周六（24日）晚上10時許，兩名工人前往威靈頓街85號一棟商廈維修水喉，其間水喉突然爆裂，一度湧出大約3米高水柱，甚至射到對面行人路，工人立即報警求助。

Labubu︱英顧客為搶購公仔上演全武行 Pop Mart：全線下架｜有片

內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu風靡全球，這款由出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作的角色俘獲一眾消費者。近日，英國有顧客在門店排隊爭搶Labubu，一度大打出手造成混亂。泡泡瑪特周一（5月19日）宣布，全英國16間分店暫停發售該系列公仔，直至6月才恢復。

新加坡直擊：高端旅遊｜旅行社訂制行程 荷里活女星訪星深度遊

【新加坡直擊系列：高端旅遊之一】香港政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，指旅客轉向追求深度體驗和文化沉浸，追求個性化和深度化的旅遊體驗，高端定制遊受到青睞。被視為香港旅遊業競爭對手之一的新加坡，近年有數十間高端定制遊旅行社活躍，為歐美客人度身訂造到亞洲、非洲、大洋洲等地行程外，亦有近兩成客人會順道旅覽新加坡。

旅行社Blue Sky Escapes去年為荷里活演員茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）及其家人設計新加坡4日3夜行程，包括到熟食中心享用平民午餐、與大師一起練氣功、逛墳場、坐側車（SideCar）等。旅行社代表表示，新加坡文化多元、治安好、航空網絡完善等，成功吸引外國旅客到訪，當中包括豪華住宿連私人活動體驗，平均每人每天花費約6,000至1.2萬港元。

該旅行社去年只收到4宗到香港的高端定制遊的訂單，部份只涉及預訂豪華酒店。旅行社代表認為香港交通方便，旅遊資訊在網上齊全，旅客不太需要度身訂造行程服務。不過，她認為香港的南丫島、大嶼山、新界等地的自然景色優美，有潛力成為高端定制遊的賣點，吸引旅客留港長作時間體驗。

褐林鴞．多相｜嘉道理農場再現珍稀貓頭鷹 封路禁攝影愛好者接近

嘉道理農場暨植物園昨晚（24日）宣布，野生貓頭鷹褐林鴞相隔4年，早前成功在農場繁殖。消息吸引大批觀鳥愛好者近日蜂擁到園內拍攝幼鴞，園方發布的相片可見逾20人架起長鏡頭，向高處拍攝。為確保褐林鴞安全，園方決定暫時封閉相關道路，限制遊客接近幼鴞及其父母，希望攝影愛好者理解。