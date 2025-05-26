今日新聞8分鐘｜男子請小學女生吸電子煙｜村屋驚現眼鏡王蛇

有片｜青葵公路Tesla撼電單車 鐵騎士變滾地葫蘆 座駕推前50米

葵涌青葵公路發生車禍。今日（25日）晚上約9時53分，一輛Tesla私家車沿青葵公路，往九龍方向行駛。途至近葵涌道、祖堯邨對開時，撞到一輛電單車。鐵騎士人仰車翻，手腳受傷，幸仍清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

現場消息稱，兩車相撞後，鐵騎士變滾地葫蘆，在路中翻滾，幸無被其他車輛撞倒；其電單車則被攝於Tesla車頭，被推前50米後始停下。事後Tesla男司機在場助查，警方正調查意外原因。

有網民上載車cam片段，Cam車沿城西道西行，當時交通燈為綠燈，但司機見到救護車閃着藍燈，由城西道東行線右轉入西祥街北，遂停車讓救護車先行。惟與Cam車同一方向行駛之的士，從後方高速駛至，結果在十字路口撞到救護車；旁邊另一輛私家車亦未有停車讓路予救護車，但及時煞掣，不至撞上救護車或的士。

粵車南下｜消息指年底實施 梁振英連發四帖斥「百個理由不做事」

港粵跨境通行近年成為其中一項政策熱點，其中「港車北上」早於2023年7月實施，但「粵車南下」一直只聞樓梯響。今日（5月26日）有報章報道，特區政府正研究最快今年底起實施「粵車南下」，以吸引高端消費客群，振興本港市道。一直主張盡快實施相關政策的全國政協副主席梁振英，在不足一小時內接連發出四篇帖文回應，質疑報道所列各項理據，直斥其突顯「不做事」心態。他又指出，香港處理和內地關係時，需要易位思考。

日本地震恐慌｜26萬港人4月遊日創同月新高 旅遊達人：谷晒4月去

【日本地震／日本旅遊／遊日／東京／大阪／京都／小松】日本自今年初不斷傳出7月5日會發生「南海海槽大地震」，令不少港人趕在發生前「返鄉下」。日本觀光局公布4月入境旅客數字，當中港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下港人4月訪日人次新高。當局估計，數字受惠於今年復活節假期定於4月中，以及來往港日的航線恢復或有新開通航線。

旅遊達人項明生表示，不少人都抱住「標尾會」心態，趕在4月遊日，形容「六七月谷晒去四月（前往）」，他透露有旅行社6月到暑假的日本團報團人數「慘不忍睹」，不少都未能成團，有航空公司早在3月，已決定減少部分日本航點的班次。

《公開試當真》滕毅康涉超市偷生果薯片 辯方透露傾向不認罪

《公開試當真》主角滕毅康涉康怡超市偷生果薯片，案件今（26日）於東區裁判法院再提訊，滕今天未正式答辯，但辯方透露滕的答辯方向為不認罪。裁判官把案件將押後至6月12日進行答辯，預計於7月24日開審，以中文審訊。他准以原有條件，即500元現金保釋。

元朗現神秘男街頭兜搭小學女生請吸電子煙 學校發通告籲家長注意

位於元朗的資助小學、港澳信義會黃陳淑英紀念學校，近日向家長發通告稱，有男子向區內放學後路過的小學女生搭訕、約會，甚至請吸食電子煙及送女學生回家等行為，提醒家長保護子女安全。

有片｜村屋驚現眼鏡王蛇過山烏 盤踞電腦枱 蛇王：俾佢咬到死梗

沙田民居驚現毒蛇過山烏。今日（26日）凌晨時分，住村屋的事主驚見家中電腦枱有蛇盤踞，慌忙報警求助。「蛇王」奉召到場，不消兩分鐘「收服」該條「過山烏」（眼鏡王蛇）。

事主李先生向《香港01》憶述稱，他初時以為是電線移動，細看下竟然是一條蛇。而從他拍攝的片段可見，毒蛇突然伸前，狀似作出攻擊，相當嚇人。李又引述「蛇王」指，估計毒蛇可能是從廁所去水喉潛入，實屬罕見：「一年都捉唔到3條，超毒蛇比（俾）佢咬到即死緊（梗）。」

的士車隊｜大黃蜂底薪7千加佣金請人 司機冀更有保障：條街好靜

5支的士車隊獲政府「有條件暫准通知」批出牌照，營辦商須在7月底前完成籌備及投入服務。其中大黃蜂愛心車隊今（26日）舉辦司機招聘發佈會，向全職司機提供7,000元底薪及額外獎賞，計及抽佣後，相信司機每月收入可達約3萬元。有前來應徵的的士司機認為現時市道不景氣，直言「條街好靜」，導致收入不穩，加入車隊後可享底薪及長期服務金等保障，具有吸引力。

大黃蜂負責人形容招聘反應踴躍，暫時招募到200名全職司機，有信心於7月聘請足夠人手，惟未有透露目標人數。車隊暫僅200輛電動的士到港，未達政府發牌要求的600輛門檻。負責人預告6、7月分別有400輛運到香港，相信可趕及在7月投入服務，獲發正式的士車隊牌照。

港男電動輪椅走私42部舊iPhone遭醒目關員識破 珠海拱北闖關斷正

中國海關總署稱，在5月21日，拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一宗旅客走私舊手機進境案，共42台手機被藏匿在輪椅電池箱內。

廣東女網戀｢香港高管｣ 欲寄500萬現金到港｢買樓｣ 民警苦勸2小時

近日，廣東肇慶一名女子遭遇網戀詐騙，從銀行取出500萬元人民幣現金，準備按網戀「男友」指引速遞到香港「買樓」，幸而被銀行工作人員和民警及時勸阻，保住了這筆錢。

關稅戰｜特朗普與馮德萊恩通話 暫緩對歐盟徵稅50%至7月9日

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月26日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）通電話後，宣布把歐盟貿易談判的截止日期延長至7月9日，即原定下月1日起對歐盟加徵50%的關稅，至少暫緩至7月9日實施。他表示，馮德萊恩稱期望找到解決方案。