今日新聞8分鐘｜涉傷人何太$5000保釋｜馬斯克遭「家暴」致眼瘀青

內地生疑不滿被指講電話太大聲 城大內襲擊多人 判囚25周5天

城大內地生疑不滿在大學食堂被指講電話太大聲，涉發難襲擊作出投訴的女生，女生慌亡逃離後，內地生又拿走她的銀包，之後再襲擊食堂內的人及到場協助的警員等，有人被打至鼻樑骨撕裂。內地生早前認襲擊等多罪，案件今(30日)在西九龍法院判刑。其律師透露，被告父親已為被告安排心理治療。惟裁判官李志豪指精神問題不能成胡作非為的藉口，又斥被告野蠻及目無法紀，判他入獄25周零5天。

黑幫水房元老「高佬發」猝逝 旺角夜總會跳舞期間暈倒送院亡

據了解，高佬發數日前曾感頭痛及胸口痛，但並無求醫，只自行服食止痛藥。今午，他抵達上址後在夜總會一間房內跳舞，同場亦有舞小姐陪伴，但據悉沒有飲酒，惟25分鐘後便突然暈倒梳化上。警方現正調查事件。

葵涌道3車相撞 貨車司機被困消防救出 往荃灣部份行車線封閉

今日（31日）早上8時06分，葵涌道往荃灣方向、近港鐵美孚站發生3車相撞，包括兩輛密斗貨車及一輛的士。位於中間的密斗貨車司機被困車內，消防員到場將他救出；位於最前方的貨車司機則報稱頭痛，二人清醒同送往瑪嘉烈院治理。

端午節｜赤柱龍舟錦標賽正灘人山人海 天氣欠佳無阻選手熱情競技

今日（31日）是端午節，本港不少地區都一如既往舉行龍舟賽事，其中赤柱國際龍舟錦標賽今早8時開始已在赤柱正灘舉行，共190隊隊伍，3800名選手在大海中競賽。今日天色雖然欠佳，不時刮起大風，而且有潮漲，但仍有不少觀眾到場支持賽事，整個正灘寸步難行，不時響起歡呼聲。

何伯何太同被控傷人 何太准5千元保釋 何伯仍然留院

受電視台訪問而成城中熱話人物的何伯與何太，兩人昨（30日）疑在屯門家的升降機大堂衝突，並有人受傷，兩人均被捕及被控，其中何太被控傷人，何伯則被控蓄意傷人，案件今（31日）在西九龍裁判法院提堂，何太今有到庭應訊，何伯則仍留醫而缺席聆訊，裁判官朱文瀚應控方將案件押後至7月25日再訊，以待索取何伯的醫療報告及有待警方進一步調查。

哈佛畢業典禮中國女孩致詞爆紅：被我們貼上敵人標籤的人，也是人

哈佛大學近日遭美國政府撤銷招收國際學生的資格，掀起訴訟及引發國際關切。因應聯邦法官可能頒發初步禁令，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月29日宣布已暫緩實施，改予校方30天時間提出異議。美國國土安全部已於28日向哈佛大學發出意向通知，稱將暫緩撤銷該校招收外國學生的認證。

馬斯克last day赴白宮 右眼瘀青惹關注 稱遭「家暴」｜有片

美國億萬富豪富馬斯克（Elon Musk）卸任「政府特別僱員」身份後，於5月30日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一起在白宮出席歡送記者會，期間前者右眼角上的明顯瘀青成為現場的討論焦點。他解釋，自己與5歲的幼子X AE A-XII（暱稱X）玩耍時被其打傷。

東莞架空路4車道突變3車道 車輛衝出路面高處墮下疑5人傷亡

綜合內媒報道，5月19日，有男子駕車經過廣東東莞環莞快速路虎門段，因4車道變稱3車道，車輛從高架衝出路面後從高處墮下，疑造成5人傷亡。當地回應指，東莞環莞快速路虎門段發生特大交通事故，具體傷亡人數不清楚。

中聯辦主任換人 港澳辦常務副主任周霽接任

國務院宣布，任命周霽為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問。免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問職務。