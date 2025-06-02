南丫海難死因｜前助理處長認僅對比歷年報告無重新計算　否認失職

39死南丫海難死因研訊今（2日）踏入第20日，前助理處長廖朝暉今出庭作供，廖指他審批財利船廠就「南丫四號」升高壓載物後提交的穩性報告時，僅對比歷年的穩性報告，沒有重新計算，承認不知道要運用「船總長度一成」規則，直言不知若兩艙合併計算破艙穩性，會得出淹沒界限線的結果。家屬問廖是否沒有盡職，廖否認。



南丫海難・專頁

海事處前助理處長廖朝暉，認僅對比歷年的穩性報告，沒有重新計算，承認不知道要運用「船總長度一成」規則，否認失職。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

時任高級驗船主任、前助理處長廖朝暉今出庭作供，他曾審批財利船廠就「南丫四號」在2005年升高壓載物而提交的穩性計算書。

靠自己了解相關法例

廖交代，他在大學主修工程學，學過船舶建造和航海工程，他曾在挪威船級社任驗船師，及後在1997年加入海事處任驗船主任，2005年至2010年在本地船舶安全組。就穩性計算方面知識，廖說他沒接受過培訓或考核，靠自己了解相關法例。

輸入資料用電腦計算要好幾天

廖講述驗船督察審核新舊船隻穩性計算書的情況，就新船而言，船廠需提供船體形狀資料，驗船督察將穩性數據輸入電腦計算，他指無一個星期都要3至4日；舊船則會因應做傾斜測試的原因，來決定需否重新計算穩性。

船廠與海事處用不同軟件致結果不同

廖指，船廠與海事處使用的運算軟件不同，結果會有分別，驗船督察會憑經驗判斷兩者偏差是否可接受，驗船督察應該要知悉「船總長度一成」規則。廖指，他審批時不會重新計算穩性數據，只會對比歷年穩性報告。

升高壓載物對結構無重大改變

研訊主任李希哲引述廖的下屬周圖銳的證供，周稱「南丫四號」在2005年升高鉛壓載物後，獲廖指示毋須重計穩性數據。廖稱升高壓載物對穩性有影響，但不屬於重大結構改變，形容有如移動傢俬位置，即使在今日他亦作出同一決定。他當年審核時對比了1996年、1998年及2005年的數據有無「怪異情況」後感滿意。

無為意尾艙不符合要求

李希哲著廖看「南丫四號」的圖則，指明顯可見尾艙「好窄、好細」，長度不足船長一成，需要用「船總長度一成」規則，與鄰艙一併計算穩性。廖回應指，他審批時參考的3份報告均是以6個獨立水密艙為基礎，自言「無為意」、「無呢個諗法佢唔符合要求」，承認審批時沒有用相關規則。

李希哲續指出，當兩艙合併計算破艙穩性時，進水會淹沒界限線，問廖知否？廖直言不知。李希哲另指，「南丫四號」的空載重量在升高壓載物後，減少了約3噸，問廖在此情況下是否需要重新計算穩性？廖未能回答。

沒審核數據其下任亦會繼續錯

代表家屬的李峰琦就指，廖可憑船隻的「基本布置圖」得知財利沒使用「船總長度一成」規則，之前審核穩性報告的處方職員犯了錯，廖亦繼續錯。廖低聲答：「係」。同意他沒有審核數據，其下任亦會繼續錯。

李峰琦續引述數據指，當「南丫四號」的壓載物升高後，垂直重心數值不升反跌，變化不合理。廖低頭數秒望文件，答：「係。」

有確認船隻重量和重心符合要求

李再問廖當時是否應該有警覺性，驗證一下船隻是否有問題？又舉例如果街市的磅顯示2包菜比1包菜輕，也會懷疑磅壞了。廖稱不同意，指當時他確認過船隻的重量和重心符合要求。被問到有無可能是財利的傾斜測試數據有誤，廖說機會不大，謂：「佢啲數據如果入錯咗，出嚟結果會好怪異好奇怪。」

李峰琦指，廖沒有應用「船總長度一成」規則、指示下屬無需重新計算穩性、得知穩性數據有異常時沒有深究，是沒有盡職，廖一概不同意。

忘了為何要財利再交穩性報告

港燈的代表關注，如果升高壓載物不是重大改變，為何當年海事處要求財利提交新的穩性報告，以符合驗船證明書條件？廖稱他忘記了財利為何被要求交新的穩性報告。

退休首席驗船主任李國輝稱，他指處方不會重新計算獲船級社認可的船隻穩性，惟如果船廠自行計算穩性，驗船主任亦要重新計算穩性。(陳曉欣攝)

處方不會重新計算已獲認可的船隻

另一名被傳召的退休首席驗船主任、廖的時任上司李國輝指，他對穩性計算有初步理解，但沒聽過「船總長度一成」規則。他指處方不會重新計算獲船級社認可的船隻穩性，惟如果船廠自行計算穩性，驗船主任亦要重新計算穩性。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況