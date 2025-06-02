今日新聞8分鐘｜天眼揭6旬伯碰瓷倒車撞｜沙田恒生銀行遇劫掠12萬

目光問題起爭執 尖沙咀街頭毆鬥釀7傷 一男子被搶值$40萬勞力士

尖沙咀發生街頭集體毆鬥事件，多人受傷。周一（2日）凌晨3時許，據悉警方接獲途人報案，指有20至30多人，在柯士甸路近公廁聚眾互毆，報稱期間有人手持木棍、鐵通等。事件中7人受傷，一名31歲男子期間被搶去一隻約值40萬元勞力士手錶。

七人車撼油麻地消防局側閘司機輕傷 去年同日發生同類車禍奪一命

油麻地發生車禍。周日（6月1日）晚上近11時，據報一輛七人車，沿窩打老道向果欄方向行駛，途至油麻地救護站對開一個右彎時，突然失控剷上左邊行人路，繼而硬撼向油麻地消防局與救護站之間的側閘，再撞向一支燈柱才停下。消防局側閘被撞後整扇甩脫；而七人車車頭則嚴重損毀，安全氣袋彈出。

消防員及救護員閘巨響，立即從走出局門外了解情況。所幸，年約50歲男司機僅受輕傷，報稱胸口不適，由救護車送往廣華醫院治理。交通警員到場調查，司機通過酒精及藥物測試。案件列作「交通意外有人受傷-涉及政府財物」跟進。警員隨後通知涉事七人車的車主、即司機的弟弟到場，並召私人拖車將車拖走處理；而工程人員亦到場檢查電燈柱，以確保安全。

收回大欖隧道｜首個工作天 出九龍兩車相撞交通擠塞

政府5月31日凌晨零時零分收回大欖隧道和實施新收費，並於凌晨5時起全面實施「易通行」。今日（2日）是新運作下首個工作天，上午7時許在青朗公路發生交通意外，私家車與的士相撞，的士司機及乘客受傷，交通擠塞。

天眼直擊｜屯門私家車倒車撞低拐杖漢？ 影片曝光惹「碰瓷」熱議

屯門發生「交通意外」。今日（6月2日）下午1時53分，一輛私家車在青山公路—藍地段、近順風圍村一路口倒車時，據報撞到一名男子。該名姓黃（64歲）男子腰、腳受傷，由救護車送往屯門醫院治理。姓陳（75歲）男司機在場助查，警方正調查意外原因。惟案發一刻「天眼」影片曝光後，惹來「碰瓷」熱議。

片中可見，一名持拐杖、但步履靈活的男子沿小路走出路口，當時私家車斜泊路邊。拐杖漢走至私家車左側後方時，該車正倒車出大路，拐杖漢大喝一聲「喂」後，即用拐杖敲打私家車左邊車尾。私家車停下數秒，再繼續倒車，從拐杖漢身旁近距離駛過，拐杖漢突慘叫一聲，緩緩倒地。附近一名持手拉車的女子跑上前，敲打車窗向司機稱：「喂，車到人喎，報警呀，車到隻腳！」同時，亦有一名男子上前了解，但未知兩人是否與拐杖漢認識。

沙田恒生銀行劫案｜刀匪闖置富第一城分行掠$12萬 一女職員頸傷

沙田置富第一城商場恒生銀行遇劫。今午（2日）約5時12分，警方接獲該行職員報案，指一名男子亮刀指嚇職員，掠去約12萬元後，逃去無蹤。

事件中，銀行一名年約25歲女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。警方正追緝匪徒下落。

皇后山邨食水現黑點｜心驚搶購樽裝水 居民：水箱會唔會有屍？

粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，鄰近山麗苑亦出現同樣情況，居民人心惶惶。雖然水務署表示，全邨住宅及商場食水缸經已清洗，且屋苑外的政府喉管水樣本「水質清澈」，未有異常；惟居民反映洗缸後食水仍有黑點，疑慮未釋；當局今日派發樽裝水及設置水箱備用。

皇后山邨居民到超市搶購大樽裝水，不少人均表示，要額外花費數百元買水或換濾水器濾芯，有居民指有人近日發燒肚痛，質疑是否與水質有關，就算恢復供水，都會繼續買水；更有居民慌稱：「好驚呀，驚水箱會唔會有條屍喺度！」

蔡天鳳前家姑涉瞞子行蹤 家中CCTV揭認身有屎 叫蔡母稱無見其子

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前家姑李瑞香涉為隱瞞其被通緝兒子鄺港智的行蹤，被控意圖妨礙司法公正罪，案件今(2日)在區域法院開審。控方開案陳詞透露，鄺曾匿藏於蔡購下於加多利山的單位內，該單位內有設收音功能的閉路電視。片段所見，鄺知道蔡母報警後，曾在單位致電蔡母，並激動地指蔡母為何報警不通知他，鄺離開單位時，李曾與鄺有對話並目送他離開。李則在其子離家後致電蔡母，自稱「身有屎」，故不和警方合作，又叫蔡母：「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」庭上又透露，鄺被捕時身上有蔡天鳳的信用卡。

瑪嘉烈醫生離世 袁國勇指首次發現C組輪狀病毒 料因食物未煮熟

今年2月，瑪嘉烈醫院腫瘤科有3名醫生出現急性腸胃炎徵狀，其中1人離世。衞生防護中心聯同港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，當時懷疑爆發產志賀毒素大腸桿菌感染群組。中心日前完成調查，確認3名醫生的疾病沒有關聯。

協助調查的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今（2日）在電台節目表示，團隊在該名離世醫生的樣本中驗出C組輪狀病毒，是香港首次發現有人感染，推斷是死者急性腸胃炎的成因，估計感染源頭是進食未完全煮熟的食物。今年2月伊院急症室一名29歲女病人亦有感染該病毒，袁國勇相信社區有低程度病毒爆發，不過兩人感染沒有關聯。

解放軍公開數架殲-10CE實戰畫面 飛行員視角感受空中近距格鬥

在印巴衝突中擊落印度戰機的殲-10CE，是近期軍事迷們的關注焦點。6月2日，央視軍事頻道播出《礪劍觀察》，公開北部戰區空軍航空兵某旅的殲-10CE戰機近距離格鬥訓練畫面。影片中，數架殲-10CE在實戰演練中展現高難度機動戰術，飛行員以第一視角演示如何通過大過載水平及垂直機動擺脫敵機鎖定。