G-DRAGON澳門站VIP票未顯示排隊序號　Cityline致歉：佔不足1%

權志龍G-DRAGON 2025世界巡迴演唱會「Übermensch」澳門站將於6月6至8日舉行，地點在澳門銀河綜藝館。有購票歌迷接獲售票網Cityline通知，稱所購得1,999港元VIP企位門票，因格式設定有異，令部份門票未能顯示排隊序號，須更換新的門票。



Cityline通知已購得G-DRAGON澳門站門票的樂迷，稱由於門票格式設定有異，導致少量門票上所列的排隊序號未能顯示數值。

稱因門票格式設定有異 涉1999港元VIP企位

Cityline日前通知購票客戶稱，由於部份1,999港元VIP企位門票的格式設定有異，導致少量門票上所列的排隊序號未能顯示數值。Cityline為此致歉，為確保客戶能順利入場，將提供換票安排。

VIP門票內容

Cityline回覆《香港01》表示，由於少量企位門票（佔整體門票約1%）的格式設定有異，致門票未能顯示正確序號。

Cityline又指，得悉事件後，已隨即通知受影響觀眾安排換票，他們即日起可到 Cityline 香港辦事處，或在演出當日於澳門銀河綜藝館票務櫃檯，即場換領更新版門票。Cityline就事件為觀眾造成的不便真誠致歉，並稱會為受影響觀眾盡快更換門票，以確保所有觀眾都能順利入場。

Coldplay演唱會「門票資料出現偏差」亦曾換票

此前英國樂隊Coldplay於4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》時，亦曾有已取得門票的樂迷接獲Cityline通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新門票。