皇后山邨山麗苑食水檢測｜水務署毒性快測全呈陰性　外觀「清澈」

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑食水含瀝青風波未息，水務署今日（6日）在網上公布過去一周、即5月30日至6月5日的食水檢測結果，從兩屋苑13座大廈地下食水缸抽取的水樣本，全部在快速毒性測試呈陰性，色度及混濁度檢測亦未有超標，外觀方面，根據香港食水感官準則下屬於「清澈」。



水務署指，因應皇后山邨及山麗苑水質事故，自5月30日起化驗的水樣本參數包括測試致癌物質苯並[a]芘(Benzo[a]pyrene)，上述期間內所有測試的水樣本結果均為陰性，表示水樣本無致癌物質，而日後會每天公布檢測結果。



皇后山邨有食水出現黑色顆粒，《香港01》委託浸大檢驗，證實與瀝青高度吻合。（資料圖片/譚曉彤攝）

水務署今日（6日）在網上公布過去一周、即5月30日至6月5日的食水檢測結果，從兩屋苑13座大廈地下食水缸抽取的水樣本，全部在快速毒性測試呈陰性。

水務署今日（6日）在網上公布過去一周、即5月30日至6月5日的食水檢測結果，從兩屋苑13座大廈地下食水缸抽取的水樣本，全部在快速毒性測試呈陰性。

參數包括測試致癌物質苯並[a]芘

水務署稱，因應皇后山邨及山麗苑水質事故，自5月30日起化驗的水樣本參數包括測試致癌物質苯並[a]芘(Benzo[a]pyrene)，上述期間內所有測試的水樣本結果均為陰性，表示水樣本無致癌物質。

皇后山邨皇澄樓有居民家中的濾水器出現黑色顆粒。（資料圖片/譚曉彤攝）

水務署：水樣本無毒

今日公布的結果包括5月30日至6月5日的食水檢測，相關水樣本從皇后山邨及山麗苑兩屋苑13座大廈地下食水缸抽取。在快速毒性測試方面，全部樣本呈陰性，水務署指表示水樣本無毒。

皇后山邨走廊可見牆外水管。(資料圖片/洪芷菁攝)

山麗苑橋山閣水樣本混濁度最差 惟遠低於標準上限

色度測試方面，根據香港食水感官準則，準則值上限為不超過15個Hazen Unit，而所有樣本的檢測結果均低於標準，當中以皇順樓及皇盛樓最高，為5個Hazen Unit。混濁度方面，根據香港食水感官準則，準則值上限為不超過3個NTU，今期所有水樣本均低於上限，當中山麗苑橋山閣最高，為0.7個NTU。外觀方面，根據香港食水感官準則下屬於「清澈」。

《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本。（資料圖片/譚曉彤攝）

有居民稱事件影響對屋邨食水安全的信心。（資料圖片/賴卓盈攝）