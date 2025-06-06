皇后山邨山麗苑食水檢測｜水務署毒性快測全呈陰性 外觀「清澈」
撰文：石國威
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粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑食水含瀝青風波未息，水務署今日（6日）在網上公布過去一周、即5月30日至6月5日的食水檢測結果，從兩屋苑13座大廈地下食水缸抽取的水樣本，全部在快速毒性測試呈陰性，色度及混濁度檢測亦未有超標，外觀方面，根據香港食水感官準則下屬於「清澈」。
水務署指，因應皇后山邨及山麗苑水質事故，自5月30日起化驗的水樣本參數包括測試致癌物質苯並[a]芘(Benzo[a]pyrene)，上述期間內所有測試的水樣本結果均為陰性，表示水樣本無致癌物質，而日後會每天公布檢測結果。
參數包括測試致癌物質苯並[a]芘
水務署稱，因應皇后山邨及山麗苑水質事故，自5月30日起化驗的水樣本參數包括測試致癌物質苯並[a]芘(Benzo[a]pyrene)，上述期間內所有測試的水樣本結果均為陰性，表示水樣本無致癌物質。
水務署：水樣本無毒
今日公布的結果包括5月30日至6月5日的食水檢測，相關水樣本從皇后山邨及山麗苑兩屋苑13座大廈地下食水缸抽取。在快速毒性測試方面，全部樣本呈陰性，水務署指表示水樣本無毒。
山麗苑橋山閣水樣本混濁度最差 惟遠低於標準上限
色度測試方面，根據香港食水感官準則，準則值上限為不超過15個Hazen Unit，而所有樣本的檢測結果均低於標準，當中以皇順樓及皇盛樓最高，為5個Hazen Unit。混濁度方面，根據香港食水感官準則，準則值上限為不超過3個NTU，今期所有水樣本均低於上限，當中山麗苑橋山閣最高，為0.7個NTU。外觀方面，根據香港食水感官準則下屬於「清澈」。
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