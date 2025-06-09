今日新聞8分鐘︱普男尖沙咀放煙花港男拍片被跟尾｜男子遭3警制服

打風｜天文台最早周二晚至周三早發一號風球 發更高風球視乎兩點

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（9日）下午發出特別天氣提示，指位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在星期二晚（10日）至星期三初時（11日）發出一號戒備信號。

天文台預料，該熱帶氣旋在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期三稍後至星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

沈靖韜10歲贏國際賽破郎朗紀錄 拒用事業衡量成功：有悖音樂神聖

香港年輕鋼琴家、29歲沈靖韜（Aristo Sham）贏得音樂界古典樂鋼琴演奏四大國際賽之一的范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。

沈靖韜在香港土生土長，自3歲起習琴，6歲作曲，10歲更奪得國際鋼琴比賽冠軍，打破中國鋼琴家郎朗12歲的奪冠紀錄。

在大部分人眼中，他的音樂事業已相當成功。不過沈靖韜曾說：「我討厭成功這個詞，我們應該樂於分享我們所熱愛的東西，用事業來衡量成功只會分散注意力，而且有悖於音樂的高貴與神聖。」

景樂集團疑結業｜30名員工到勞工處求助 指有先兆、拖欠強積金等

【景樂集團／King Parrot Group／周驪莉】創立於1992年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未有支付代通知金、遣散費及假期等賠償安排。約30名員工今早（9日）到長沙灣政府合署向勞工處求助，有人表示公司在去年11月停供強積金，上月亦都拖欠供應商費用，早有結業先兆。她感嘆幫公司「做咗好耐」，希望公司能夠及時賠償費用，保障他們應有的權益。

港九勞工社團聯會主席林振昇估計單計美孚的餐廳，拖欠員工款項約200萬元。他呼籲僱員按時檢查強積金戶口，如發現僱主停供後應立即尋勞工處協助。他又建議破欠基金改為涵蓋賠償被拖欠的強積金金額，以保障僱員權益。

普通話男尖沙咀放煙花 港男拍片遭質問再被跟尾：不要拍可以吧?

尖沙咀發生懷疑非法燃放煙花事件。昨日（周日/6月8日）晚上，網上廣傳兩條短片，其中一條可見在尖沙咀海傍星光大道，近瑰麗酒店對開海邊，懷疑有人發放煙花，並有兩道火光先後由海邊射向空中，但距離不遠亦不高。在場有人顯得奇怪問：「咩料呀？」

另一條片段則以較近距離，拍攝一及男子在海邊位置，燃點一支煙花，該煙花斜插在岸邊的圍欄上。該名男子以打火機嘗試幾次後，終成功燃點該煙花，隨即轉頭就走。其間發現有人拍攝他，他隨即以普通話向該名拍片男子詢問「不要拍，不要拍」，邊講邊走，但一秒後即轉身走近拍片男「不要拍可以嗎？」

好人好事｜澳門2職安真漢子游水200米救人 力竭倒石灘獲網民激讚

澳門舊大橋對開海面昨日（8日）有人在海中載浮載沉，兩名職安真漢子見義勇為，拿着疑似空膠箱，跳海游足200米救人，義舉獲網民激讚。救人影片於今日（9日）在網上流傳，可見兩名熱心男子疑脫去衣物後落水救人，他們游至海中心抓緊事主，將他拖回石灘上，並交由消防及救護員為事主搶救。其中一名熱心人疑一度力竭，倒地不起。上傳影片的網民則指，兩男為建築公司的工人，雖然抱憾沒有成功挽回生命，但仍希望大眾鼓勵兩男的善舉，「呢啲唔係常人有嘅勇氣，真係好厲害！」、「社會需要你地呢啲好心人！」

全國放魚日｜機管局放生6萬幼魚 特意挑選1魚種冀吸引白海豚重回

上周五（6日）是「全國放魚日」，機場管理局在機場跑道周邊海域放生六萬條幼魚，配合早前已放置到海底的500個人工魚礁，期望改善跑道周邊水域的生態。

今次放生的幼魚共有五個品種，當中包括本地養大的「包公」、中華白海豚喜愛食的白花魚。機管局期望可以透過放魚活動，吸引白海豚「返嚟」，提升在大嶼山以北的白海豚數字。

洛杉磯騷亂｜特朗普揚言「解放」洛杉磯 記者中橡膠子彈

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。不過，報道指國民警衛隊人數遠低於美國總統特朗普命令中所要求派遣的2000名國民警衛隊人員，只有300人。

國民警衛隊人員與示威者發生衝突，有報道指，現場記者遭催淚彈和橡膠子彈擊中。此前洛杉磯警方宣布全市進入戰術警戒狀態。特朗普周日揚言，要「解放」（liberate）洛杉磯。

特朗普登機絆倒 狼狽一刻被捕捉 網民：笑完拜登 現中回力鏢

《獨立報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）於6月8日搭乘空軍一號準備前往大衛營，兩人登機時都不慎絆了一下，引發社交媒體熱議。特朗普過去常嘲笑前總統拜登（Joe Biden）走路跌倒，這次輪到特朗普自己出糗，立刻成為網友嘲諷對象，甚至有人調侃「該幫老特朗普安排輪椅了」。

蜜雪冰城女店員「一人應付數米長訂單」邊做邊喊 影片曝光惹關注

浙江省溫州市知名飲料店「蜜雪冰城」，3日（周二）被目擊一家門市店內，竟只有1名年輕女店員，一個人應付長達數米長的訂單。