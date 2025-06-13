今日新聞8分鐘︱電單車被拖頭撞低推行｜洛杉磯女遭警近距離槍傷

有片｜青馬大橋5車相撞 私家車被鏟起擱的士上 入機場快線封閉

今日（13日）早上7時36分，青馬大橋往機場方向快線有5車「串燒」相撞，包括4部私家車和一部的士。其中一部私家車被撞到鏟起，整架車擱在的士車頭。事件中一名司機感到胸口痛，在場接受檢查。

打鼓嶺回收場火｜航拍直擊平房遭火海吞噬 疑波及電力裝置爆閃光

打鼓嶺坪輋路恐龍坑一個回收場，今午（12日）發生二級火警，濃煙席捲半空，遠處清晰可見；消防在內救出3人，幸均無受傷。《香港01》獲得讀者提供的航拍片段，可見回收場內有多幢平房建築物，部份由鋅鐵搭建而成，並相繼陷入一片火海。現場黑煙滾滾，大量濃煙捲上半空，疑有電力裝置被波及，爆出多下火花及閃光。

蝴蝶風球｜一號風球生效 天文台：未來一兩小時部份地區雨勢較大

【打風／HKO／移動路徑／一號風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】一號戒備信號生效！天文台6月13日下午5時預料蝴蝶會在今晚至明早（14日）橫過北部灣，大部份時間與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。

按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日日間在雷州半島附近登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的強風區有機會在明日稍後開始逐漸影響珠江口一帶，該區亦會有狂風驟雨。天文台稱會視乎蝴蝶的強度、與香港的距離及本地風力變化，在明日下午評估是否需要改發三號強風信號，而隨著蝴蝶在內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（15日）稍後會逐步緩和。

有片｜南灣隧道外拖頭撞電單車 鐵騎士當場身亡 司機涉危駕被捕

今日（13日）上午8時39分，青沙公路近南灣隧道出九龍管道發生奪命車禍。警方接報一輛中型貨車撞到電單車和私家車，鐵騎士頭部及雙腿嚴重受傷倒地，昏迷不醒。救援人員到場，證實姓何（23歲）鐵騎士已告身亡；姓黃（66歲）拖頭男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。

新界南總區交通部特別調查隊正接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1446與調查人員聯絡。

洛杉磯騷亂｜女子歸家遭警方近距離槍傷 路人見義勇為相助｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在洛杉磯向非法移民高調執法，引發大規模動亂。洛杉磯市長10日宣布，全市進入緊急狀態並在市中心部份地區實施宵禁。在當地風聲鶴唳之際，網上有影片流出，一名女子晚上步行返回其住所時，被執法人員近距離用看似「非致命」的橡膠子彈槍傷。拍下影片的另一名女子旋即跳下車輛，向這位被槍傷的女子施以援手，嘗試為她處理傷口，並帶她離開事發現場。

印度航空空難｜242人餘1人倖存：起飛30秒後墜毀 「屍堆」中驚醒

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，當局稍晚結束調查，指機上242人中僅1人倖存，倖存者目前已被送往附近醫院接受救治。英國《衛報》引述倖存者家屬指，事主自稱現狀良好，但坦言事發後「不知道自己是怎樣走出飛機殘骸。」

以色列多輪空襲 伊朗過百無人機反擊 中日等國敦促克制｜最新

以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭方面其後證實多名官員及核子科學家喪生，當中包括武裝部分總參謀長及伊斯蘭革命衛隊司令等。中東多國譴責以色列的行動，伊朗揚言以色列及美國需要為此付出代價，並向以色列發射無人機反擊。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。

美寵物斑馬「離家出走」 流浪一週後落網 獲直升機接送｜有片

美國田納西州一頭寵物斑馬逃離家中，多次在社區街道上狂奔引發騷動，甚至還闖到公路上導致道路癱瘓而爆紅。牠逃亡長達一週後終於落網，被直升機運送的畫面曝光。