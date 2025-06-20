世界50佳餐廳｜香港兩中餐廳上榜　永第11位、大班樓19均較去年佳

【世界50佳餐廳／THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 2025】世界50佳餐廳頒獎典禮6月19日在意大利都靈市舉行，來自22個地區的餐廳上榜。第一位為秘魯利馬的餐廳Maido，以當地食材配以日本烹飪技藝，第二及三位則分別為西班牙Asador Etxebarri及墨西哥城的Quintonil。曼谷的Gaggan全球排名第6，同時亦是亞洲最佳餐廳。



香港亦有兩間餐廳上榜，其中位於中環的新派中菜餐廳永（Wing），排名由去年20位躍升至今年的第11位。同樣位於中環的粵菜餐廳大班樓（The Chairman），去年排名26位，今年升至第19位。



位於中環的新派粵菜「永」在「世界50最佳餐廳」排第11位。（The World’s 50 Best Restaurants 網頁）

位於中環的新派粵菜「永」在「世界50最佳餐廳」排第11位。（Wing Instagram圖片）

粵菜餐廳大班樓（The Chairman），去年排名26位，今年升至第19位。（大班樓instagram圖片）

世界50佳餐廳頒獎典禮6月19日在意大利都靈市舉行，由1,120位來自國際餐廳界別的專家及美食家投票，選出22個地區的餐廳。秘魯利馬的餐廳Maido去年位列第5，今年升至榜首，主辦方指其為「日式美食的典範」，將細緻的日本烹飪技藝與鮮活的秘魯食材融為一體，餐飲體驗具文化底蘊又有創新現代感。

曼谷餐廳Gaggan獲選為 The Best Restaurant in Asia 2025，全球排名第6。該餐廳以印度美食嶄新演繹傳統菜餚，並融入日本、法國、泰國等國家的元素。 曼谷一共有6間餐廳登上Patong（第13位）、Sorn (第17位)、 Sühring (第22位) 和Le Du(第30位)、Nusara（第35位），大會形容「陣容實力強勁」。

主廚鄭永麒主理的香港餐廳永（Wing）今年其全球排名躍升至第11位，亞洲排名維持第3，同時榮獲「Gin Mare Art of Hospitality Award」獎項。（THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 2025相片）

永排全球第11位 亞洲第3

由主廚鄭永麒主理的香港餐廳永（Wing），運用大量香港本地及中式食材，以歐陸式烹調手法呈現中菜精髓。該餐廳去年全球排名第20位，亞洲排名第3。今年其全球排名躍升至第11位，亞洲排名維持第3，同時榮獲「Gin Mare Art of Hospitality Award」獎項。

大班樓全球第19位 大會：重新演繹的經典粵菜

同樣位於中環的大班樓（The Chairman）講究食材質素，向小型供應商和本地漁民取貨，展現傳統粵菜精粹，雞油花雕蒸大花蟹為招牌菜式。大會形容大班樓「憑藉經過重新演繹的經典粵菜而享有盛譽」，由去年全球排名第26位升至第19位。

粵菜餐廳大班樓（The Chairman），去年排名26位，今年升至第19位。（大班樓instagram圖片）

粵菜餐廳大班樓（The Chairman），去年排名26位，今年升至第19位。（大班樓instagram圖片）