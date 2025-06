世界50佳餐廳｜香港兩中餐廳上榜　永第11位、大班樓19均較去年佳

【世界50佳餐廳/THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 2025】世界50佳餐廳頒獎典禮6月19日在意大利都靈市舉行,來自22個地區的餐廳上榜。第一位為秘魯利馬的餐廳Maido,以當地食材配以日本烹飪技藝,第二及三位則分別為西班牙Asador Etxebarri及墨西哥城的Quintonil。曼谷的Gaggan全球排名第6,同時亦是亞洲最佳餐廳。



香港亦有兩間餐廳上榜,其中位於中環的新派中菜餐廳永(Wing),排名由去年20位躍升至今年的第11位。同樣位於中環的粵菜餐廳大班樓(The Chairman),去年排名26位,今年升至第19位。



世界50佳餐廳頒獎典禮6月19日在意大利都靈市舉行,由1,120位來自國際餐廳界別的專家及美食家投票,選出22個地區的餐廳。秘魯利馬的餐廳Maido去年位列第5,今年升至榜首,主辦方指其為「日式美食的典範」,將細緻的日本烹飪技藝與鮮活的秘魯食材融為一體,餐飲體驗具文化底蘊又有創新現代感。

曼谷餐廳Gaggan獲選為 The Best Restaurant in Asia 2025,全球排名第6。該餐廳以印度美食嶄新演繹傳統菜餚,並融入日本、法國、泰國等國家的元素。 曼谷一共有6間餐廳登上Patong(第13位)、Sorn (第17位)、 Sühring (第22位) 和Le Du(第30位)、Nusara(第35位),大會形容「陣容實力強勁」。

永排全球第11位 亞洲第3

由主廚鄭永麒主理的香港餐廳永(Wing),運用大量香港本地及中式食材,以歐陸式烹調手法呈現中菜精髓。該餐廳去年全球排名第20位,亞洲排名第3。今年其全球排名躍升至第11位,亞洲排名維持第3,同時榮獲「Gin Mare Art of Hospitality Award」獎項。

大班樓全球第19位 大會:重新演繹的經典粵菜

同樣位於中環的大班樓(The Chairman)講究食材質素,向小型供應商和本地漁民取貨,展現傳統粵菜精粹,雞油花雕蒸大花蟹為招牌菜式。大會形容大班樓「憑藉經過重新演繹的經典粵菜而享有盛譽」,由去年全球排名第26位升至第19位。

