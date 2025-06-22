調查：弱勢兒童物質、零用錢匱乏　有學生倡吃快餐被嘲「上癮」

香港社區組織協會委託香港中文大學社會工作系進行《香港弱勢家庭貧窮狀況研究》, 調查結果。研究顯示，身處弱勢家庭的兒童及青少年在物質資源、零用錢、社交及課外活動等方面均顯著匱乏。其中，逾五成半弱勢家庭兒童沒有每週可支配的零用錢。



有剛考完文憑試的學生指每星期飯錢不多，另外僅有50元零用錢。她選擇午餐主要考慮是否飽肚，而是價格。她曾經向朋友提議到快餐店大快活用餐，朋友卻說：「又食大快活？今個禮拜食左三次啦，你係咪上癮呀？」，令她感到難堪。



慧晴（深藍色衫，中）透露在選擇午餐時，主要考慮食物是否飽肚，並非是否想吃。（董素琛攝）

午飯倡吃快餐被朋友嘲「係咪上癮」

剛考完文憑試的慧晴現居於鐵皮屋，一星期僅有$50零用錢。喜歡運動的她憶述曾收到一個排球作為生日禮物，但由於排球的品質太差，僅數月便已不能使用。她無法負擔再買一個新的排球，故無奈放棄興趣。

慧晴選擇午餐時，主要考慮食物是否飽肚，而非是否想吃，她說「填得飽肚得啦」。她曾經因價格較便宜而向朋友提議到大快活用餐，朋友說：「又食大快活？今個禮拜食左三次啦，你係咪上癮呀？」她坦言當下感到「有啲唔開心⋯⋯當佢地講笑咁就算啦」。她希望政府能為貧困中學生提供午餐津貼，讓他們食飯的時間可有更多選擇。

慧晴又憶述，在選擇午餐的時候，主要考慮點在於食物是否飽肚，而非是否想吃，「填得飽肚得啦」。（資料圖片）

慧晴又憶述，在選擇午餐的時候，主要考慮點在於食物是否飽肚，而非是否想吃，「填得飽肚得啦」。（資料圖片）

子曾抱怨飯盒不佳 與同學比較感無自信

黃小姐現與14歲兒子居於旺角區的劏房，每月租金4,800元。她透露，因要照顧中風的丈夫，加上自己患有子宮肌瘤等健康問題而未能工作，現時的收入來源為前夫每月支付的5,000元贍養費。

生活窮困下，黃小姐每日僅可為兒子煮肉片作飯盒菜，其子會向她抱怨說：「成日煮啲菜，一到中午就變晒水」。她續說，假期時會叫兒子外出走走，兒子說：「我啲同學都有錢出去茶餐廳食嘢，而我又冇…… 我冇自信呀」。她期望政府可多分配資源予低收入家庭，改善他們的狀況。

黃小姐期望政府可多分配資源予低收入家庭，改善他們的狀況。（董素琛攝）

社區組織協會悉託中大調查弱勢家庭兒童

香港社區組織協會委託香港中文大學社會工作學系於2024年3月至2025年2月，以問卷方式訪問530位弱勢家庭兒童及青少年，包括劏房家庭、新移民家庭、持雙程證家庭、綜援家庭、單親家庭，及108位對照組家庭，即非以上五類弱勢家庭的兒童及青少年，以了解弱勢兒童及青少年的匱乏情況與對照組家庭兒童的差距。

研究對640名兒童及青少年進行了問卷調查，其中有效樣本為638名。受訪兒童及青少年的年齡範圍介乎5至20歲，平均年齡為11.2歲。受訪者包括530名來自弱勢家庭的兒童及青少年，108位來自對照組家庭的兒童及青少年。研究結果顯示，身處弱勢家庭的兒童及青少年在物質資源、學習設備、住宿環境、零用錢、社交及課外活動方面均存在顯著匱乏。

社協調查發現，逾五成半（56.3%）弱勢家庭兒童沒有每週可以花在自己身上的零用錢，而對照組家庭的數字僅為約兩成（20.4%）。（資料圖片／周令知攝）

56%兒童沒有零用錢 逾半未能每月與朋友外出用餐

調查發現，逾五成半（56.3%）弱勢家庭兒童沒有每週可以支配、花在自己身上的零用錢，而對照組家庭的數字僅為約兩成（20.4%）。另外，逾五成（54.4%）弱勢家庭兒童每月未能與朋友外出用餐至少一次，惟對照組家庭的數字僅約兩成（20.4%）。

研究又發現，近八成（79.1%）的弱勢家庭兒童面對多項資源匱乏因素，即缺乏3項或以上生活資源。

社區組織協會建議政府引入多元匱乏概念、更新貧窮資料、宏觀調控扶貧策略，應針對涉及新移民、特殊需要學生、居於不適切居所及有持雙程證家庭成員的弱勢家庭，優先提供扶助。若具備上述因素愈多，愈須優先介入處理並提供支援。

社區組織協會建議政府引入多元匱乏概念、更新貧窮資料、宏觀調控扶貧策略。（資料圖片）

施麗珊：望政府發佈貧窮報告 強化綜援安全網

協會又建議，強化綜援安全網，改革綜援制度，重新釐定最低生活水平，並按預測通脹率調整、完善調整綜援水平機制、定時檢討綜援制度，進一步增設各項特別津貼。

協會副主任施麗珊說，現時政府沒有再發佈貧窮報告，指此報告以往會為貧窮人口數字作每年更新，另外此報告亦會計算政府宏觀政策，如提供在職家庭津貼後，貧窮數字的下降幅度，故認為此報告對監察貧窮情況及扶貧政策成效而言重要。