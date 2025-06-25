飲食界再辦七一慶回歸優惠　張宇人：國內同胞唔嚟香港消費係損失

七月一日是香港特區成立28周年大日子，飲食界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動。立法會議員張宇人今日（25日）表示，今年共有約3800間食肆參與，較去年的約2000間多，相信更多食肆陸續加入。



張宇人表示去年曾聽聞有人因本地食肆推出優惠而沒有北上消費，而今年優惠後的價錢與內地相差不多，形容香港市民不在7月1日前後於香港消費是「你嘅損失」，又向內地同胞喊話，「你唔嚟我哋香港消費呢，又係你嘅損失」。



今年是香港特區成立28周年，飲食業界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動。（任葆穎攝）

約3800間食肆參與 稱不留港消費是損失

今年共有約3800間食肆參與，較去年的約2000間多，相信更多食肆陸續加入，另外亦有超市及便利店等參與。張宇人表示，活動兩個月前開始籌備，參與的食肆均為自願，部份食肆優惠橫跨七一前後數天。

雖然內地和香港都沒有七一長假期，張宇人說去年聽聞有人因七一優惠而沒有北上消費，而推出優惠後的價錢與內地相差收窄至約三成，估計今年不少人因此留港消費，形容香港市民或內地旅客不在香港消費是損失。

香港市民，我覺得7月1號之前或者之後，你唔喺香港消費就你嘅損失。國內的同胞就係我哋香港回歸祖國28年，你唔嚟我哋香港消費呢，又係你嘅損失。 自由黨飲食界議員張宇人

部份食肆推出長者專用軟餐

部份食肆提供長者友善餐飲優惠，推動銀髮經濟，舉例在泰昌餅家消費，凡出示長者咭或樂悠咭，惠顧正價產品滿10元或以上，即可享七一折；部份食肆亦推出長者專用的軟餐。

張宇人認為，推動銀髮經濟不一定「要平」，期望透過優惠吸引銀髮族認識更多餐廳，令他們認為「俾正價都覺得抵食。」