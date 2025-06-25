今日新聞8分鐘｜越南婦失蹤疑涉謀殺｜隻腳打石膏男撩交打

姜濤墮海｜海中攬柱躉 釣魚客扔水泡救人：佢可能飲咗好多水

西區副食品批發市場附近今午（24日）有人墮海，據知事主為男子組合MIRROR成員姜濤，他清醒獲救送院。記者晚上重回現場，有份救人的釣魚客的李先生接受《香港01》訪問時表示，當時他剛抵達岸邊，並聽到一名外籍人士大叫後，得悉有人墮海，於是立刻取岸邊水泡扔落海施救。

李又形容當時姜濤反應「好驚」，其他幫忙救人的釣魚客紛紛安撫他、勸他冷靜，又安慰「你攬實個水泡就得㗎啦，唔使怕！」。最終附近23號領航船的船員將姜濤從水中救起，整個救援過程歷時10多分鐘。

車CAM｜粉嶺公路5車相撞 Tesla撞至調頭撼鄰線九巴 巴士曾改道

粉嶺公路上午8時56分發生5車相撞交通意外，巴士司機及乘客受傷，3條巴士線因交通擠塞需要改道。事發一刻車CAM片段在網上流傳，車輛沿粉嶺公路往元朗方向行駛，至古洞附近時，其中快線的Tesla因故失事，越線調頭與中線九巴迎頭相撞，最後殃及另外2架私家車及一架客貨車，玻璃碎散落一地。

莊雅婷宣布退選港姐：社會接受程度與設想有差距 影響區議會觀感

【莊雅婷 / 港姐 / 香港小姐】民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷今天（25日）宣佈退出「香港小姐」競選，解釋社會接受程度與設想有差距，影響區議會觀感，情況是自己不想見到的。

她解釋，參選港姐的初衷是建立市民對區議員工作的認識，重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐這個平台和身份或許能夠助力這項工作，吸引更多人參與社區建設，強調自己傳統社區服務工作本身非常紮實。

越南婦失蹤｜案件疑涉謀殺 警拘1女協助疑犯 警堆填區搜證

警方重案組連日調查一宗失蹤人口案，案中一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤。重案組探員及鑑證科人員昨日（24日）起到長沙灣青山道152號一個劏房單位搜證。消息指，經調查後，警方懷疑案件涉及謀殺，拘捕一名女子涉協助疑犯，仍在追查主犯下落，警方在屯門新界西堆填區（稔灣堆填區）搜索。

馬路MMA｜柴灣道兩車相撞 兩男互毆 網民：隻腳打石膏仲撩交打

柴灣道今日（25日）下午1時許發生交通意外，兩架私家車相撞，一名女司機頸痛不適。網上流傳一條片段，懷疑事發後兩名男子落車在馬路互毆。

大班結業內情｜消息：2餐飲集團倒閉成催命符 缺錢買食材終完蛋

首創「冰皮月餅」大班麵包西餅昨日（24日）宣布全線結業，稱因受到「難以預計」、「不可抗拒」衝擊。有近期曾接觸現任老闆廖志強人士透露，他在近月曾試圖挽救公司，冀藉今年中秋月餅生意翻身，但海皇粥店和餐飲品牌景樂集團（King parrot Group)近兩個月相繼結業，震驚餐飲界，因為業界向來先賒貨後收數，食材供應商損失慘重。

大班近月被傳財困，供應商要求大班需以現金支付一半金額才供貨；同時銀行也收緊對大班信貸，令財政緊拙的大班無錢買到食材。消息人士表示，廖志強曾尋求「白武士」收購大班，他曾向上市公司和業界龍頭企業敲門，惟未能成事，只好結業。

天文台打風消息｜一號風球會在今晚及明早維持 明驟雨增多有雷暴

【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台今午（25日）2時20分發出一號戒備信號，天文台在下午4時45分發出的最新熱帶氣旋警告指，按照現時預測，有關熱帶低氣壓會在明早（26日）於本港西南約400公里左右掠過，隨後登陸雷州半島。

天文台指，除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今晚及明早維持，預料與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨會在今晚會逐漸靠近廣東沿岸，明日驟雨增多及有雷暴。

郭卓堅被揭破產期內賭錢未申報 被延長破產令18個月

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，因拖欠政府156萬元訟費，於2020年7月被頒令破產，該破產令原定於本年7月自動解除。惟郭涉在破產期間賭錢，並輸掉3.6萬元，但未有作出申報。此外，他亦涉少報收入和盈餘，涉款9.9萬元。破產管理署認為郭不合作，行為並不令人滿意，因此反對自動解除郭的破產令，並申請延長該破產令，案件今（25日）在高等法院聆案官席前處理。聆案官聽取陳詞後，批准破產管理署的申請，把郭的破產令延長1年6個月。

30年一遇洪水 | 貴州榕江嚴重水浸 ｢村超｣球場10分鐘即被淹

6月24日，貴州省榕江縣遭遇30年一遇洪水，當地正組織受威脅區域內所有居民撤離。據《貴陽日報》，10分鐘內村超球場便被淹沒。