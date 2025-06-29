今日新聞8分鐘｜疑不滿到站被喚醒斬司機｜學生冒官賺千元毀前程

有片｜東區走廊私家車遇死火貨車收慢 尾隨電單車避唔切直撞瞓地

今日（28日）下午4時許，東區走廊近太古城西行方向發生交通意外，涉及一輛重型貨車、一輛私家車及一輛電單車。據報，當時重型貨車故障死火，其後私家車及電單車發生碰撞，電單車司機倒地受傷，被送到東區醫院治理。

《香港01》獲讀者提供事發時的車cam影片，可見涉事私家車及電單車沿快線一前一後而行，雙方相隔數十米距離。當駛至一個右彎位時，私家車疑遇上前方因故障而停下的重型貨車，因而收慢並停在其後方。電單車司機疑沒察覺前方的情況，繼續前行，當轉彎後赫見前路受阻，急忙切線嘗試避開，惜已來不及，直撞向私家車左車尾，繼而人仰車翻，在私家車旁翻側倒地。

佐敦Tesla和的士相撞 的士翻側司機一度被困 警懷疑有車衝燈

佐敦發生車禍。今日（29日）凌晨零時許，一輛Tesla沿佐敦道往圓方方向行駛，的士則沿海泓道往尖沙咀方向行駛，駛至匯民街和佐敦道交界時，Tesla攔腰撞向的士車身，的士繼而翻側，司機一度被困。

山東艦訪港門票申請預約懶人包｜周一起網上登記參觀 三類人禁止

【回歸／航母編隊／山東艦／中國海軍／國產航空母艦/駐港解放軍】今年是香港回歸祖國28周年，中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊，即包括山東艦、延安艦和湛江艦，將於星期四起訪港5天（7月3日至7日）。於星期六及日（7月5日及6日）更會開放給香港市民參觀，可一睹國產航空母艦、導彈驅逐艦及導彈護衛艦的風采。

市民明天（30日）早上10時、下午3時及晚上8時，經駐港解放軍微信公眾號實名登記參觀門票，名額共1萬個，當中僅2千張門票可參觀山東艦。由於艦上局部通道較為狹窄且需攀爬，禁止11歲或以下兒童、孕婦以及其他行動不便人士預約參觀。以下一文即看清參觀詳情、安檢及交通安排、預約參觀券流程等！

大角咀的士乘客疑不滿被喚醒 刀襲司機下車逃200米 涉傷人被捕

大角咀發生傷人案。今日（29日）凌晨5時許，警方接獲一名的士司機報案指，在角祥街與大全街交界停車時，被男乘客以利器割傷手指。司機負傷追趕，警員戴上頭盔和穿上戰術背心到場，在利得街一間酒店拘捕一名姓莊（31歲）男子涉嫌傷人，並在酒店附近檢獲一把長40厘米的牛肉刀。據了解，有人疑不滿到達目的地時被喚醒，拔刀揮舞期間割傷司機。

3人涉15假冒官員騙案呃逾千萬 法律系大學生扮公安賺千元毀前程

新界南總區刑事部於本月先後展開3次打擊假冒官員電話騙案的行動，以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕2男1女（22至24歲），3人牽涉至少15宗案件。其中一名被捕人更為本地法律系大學生，知法犯法，為一千幾百元的報酬犯案，自毀前程。

15宗案件中，受害人年齡介乎26至84歲，單一案件損失金額最少牽涉14萬，最多300萬，總額超過港幣1,000萬元。據悉。被騙走300萬的受害人為27歲女文員，她受騙向親朋借錢，不停轉帳予騙徒，損失慘重。

周杰倫演唱會｜情侶「小紅書」賣假飛斷正 警檢逾千張印同一編號

啟德體育園開幕至今舉行多場演唱會盛事，東九龍總區刑事部積極打擊炒賣「黃牛票」以及售賣假門票等犯罪活動，透過跨部門協作、情報交流及分析，鎖定一個利用內地社交媒體平台「小紅書」放售偽造的演唱會門票的本地詐騙集團。人員於昨日（27日）下午採取行動，以涉嫌「串謀欺詐」及「管有虛假文書」罪拘捕1男1女（23歲及17歲），在他們身上搜出兩張偽造演唱會門票及一張位於紅磡上鄉道酒店房卡，及在有關酒店房內再檢獲1,073張、面值1,880元的偽造演唱會門票。警方展示的證物可見，全是周杰倫演唱會的假飛。

CHIIKAWA特展｜逾百人港鐵站排隊換限量紀念品 粉絲稱收藏不炒賣

日本超人氣漫畫CHIIKAWA大型特展「CHIIKAWA DAYS」將在8月在尖沙咀K11 MUSEA暨海濱舉行。主辦單位AllRightsReserved今（29日）在4個港鐵站，免費派發限量紀念品，有意領取者需事先透過網上登記獲取「整理卷」，每人僅限登記一套，款式隨機發放。有粉絲成功換領心儀角色的紀念品，打算用作收藏之用，稱絕對不會炒賣。

何柱國出殯︱梁振英、曾蔭權連續兩日致意 媳婦憶老爺當親女兒錫

【何柱國/何柱國逝世/出殯】本月11日逝世的全國政協前常委何柱國，今日（29日）在香港殯儀館出殯。全國政協副主席梁振英及前行政長官曾蔭權一連兩日到靈堂致意。多名政商界人士到場送別，包括財政司司長陳茂波、行政會議召集人葉劉淑儀、立法會主席梁君彥、律政司前司長袁國強、滙豐大班王冬勝、信德集團行政主席何超瓊等。

擁北大清華及牛津學位卻當外賣騎手 學霸勉考生：工作都差不太多

近日，一名擁有北大、清華及牛津大學學位的中國男子，因其從博士後研究員轉行做外賣員的經歷，並在微信公眾號「丁遠昭愛留學」發布影片，引發網絡熱議。他在影片中勉勵高考學子，不論成績好壞，心態要放平，因為「大家以後的工作都差不太多」，並稱送外賣是個不錯的職業，引發網友對學歷與職業選擇的廣泛討論。