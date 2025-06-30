詐騙｜扮中移動職員着領取電話卡　稱助接聽者取消實套取銀行資料

警方商業罪案調查科轄下「反詐騙協調中心」3月10日曾發出最新騙案警示，指有騙徒冒認中國移動香港職員，致電市民着其到公司取已申請的一卡三地電話卡。由於當事人根本無申請過，騙徒便會假裝協助取消服務，並將電話轉駁至偽冒銀行職員；偽冒銀行職員會要求當事人提供銀行資料，或指示使用自動櫃員機轉帳，一旦得手，便會失去聯絡。



警方指近期有多名香港市民被騙，騙款由10萬至30萬港元不等。騙徒可以說出接聽者的身份證號碼，確會令人信以為真，但其實細心留意，便會發現有四大破綻：來電由儲值電話卡打出而非有線電話號碼；稱必需到中環中心60樓中國移動總部才能辦理取消電話卡；令人難以置客戶服務部「經理」會接聽電話；其他電訊公司會傳客戶資料給中移動為客戶開卡上台。



「中移動職員」地道香港腔廣東話 會講出聽者全名及身份證號碼

操作假扮中移動一卡三地電話卡的騙徒十分「專業」，他們猶如電訊公職員，說出自己的「職員編號」，又會講出接聽者全名及身份證號碼，而且是地道香港腔廣東話，令人相信真是「中移動職員」。

指接聽者瀏覽網頁時時快手或不覺意授權申請電話卡

「中移動職員」致電是通知其去領取一卡三地電話卡。當接聽者稱根本無申請過，騙徒便會「大」當事人，指中移動在一些網站落了廣告，接聽者瀏覽時快手或不覺意授權申請，令當事人以為不小心申請了。當提出沒有填過身份證號碼，騙徒便會稱微信、支付寶、一些社交媒體實名登記，就會傳送資料給中移動。

由於要收取230元月費，並將開始每月扣費，當接聽者堅持無申請時，該職員轉給經理協助解決問題。

稱須到中國移動總部辦理才能辦理取消手續引人中圈套

「反詐騙協調中心」表示，當接聽者堅持沒有申請該服務或想取消服務，騙徒會假裝協助取消服務，並將電話轉駁至偽冒銀行職員。其後偽冒銀行職員會要求當事人提供銀行資料，或指示你使用自動櫃員機轉帳，騙徒一旦得手，便會失去聯絡。

為了令當事人上當，騙徒表明不能在電話中取消，也不能去門市處理，必須到中環中心60樓中國移動有限公司總部辦理，令接聽者覺得麻煩，尋求對方處理，引人中圈套。

不過假扮「中移動職員」騙徒的操作，其實破綻處處：

第一，來電不是有線電話號碼，而是從儲值電話卡打出的無線電話，接聽者接通時會收到提示；

第二，騙徒稱必須到中環中心60樓總部辦理取消電話卡，大企業總部是行政地方，絕不會辦理電話卡事宜，任何奇難雜症都只可在門市處理；

第三，電訊公司客戶服務部向來不易接通，但騙徒還稱「經理」親自回答，就是很假，因不少客戶服務都是外判，甚至電話中心不在香港。

第四，騙徒竟稱接聽者的個人資料來自其使用的電訊公司，其他電訊公司會幫中移動處理上台，難以置信。

圖為中國移動標誌。（Facebook＠ChinaMobileHK）

警方建議可致電中國移動香港服務熱線查證

警方提醒，如收接到自稱中國移動香港或其他電訊服務供應商的來電，聲稱你已申請服務，請保持警惕，不要輕易相信對方的身份；如有懷疑，可致電中國移動香港24小時客戶服務熱線+852 12580查證； 不要透露個人資料，包括身份證號碼、銀行帳戶資料等；

警方指即使發送訊息的陌生人能說出你的個人資料，並不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料；如懷疑受騙，請即致電「防騙易18222」熱線查詢。