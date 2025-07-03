八旬婦為子還債盜5800萬　事後全數還給受害人　官網開一面判社服

八旬婦為亡子還債，挪用她任老闆的香港宏僑證券公司中7名客戶逾5800萬元，她早前承認7項盜竊罪，案件今（3日）於高等法院判刑。法官陳慶偉指，被告極有悔意，並動用自己的資產，向所有受害人全數償還，陳官直言他從官以來，首次見人盜取巨款後會全數償還受害人，遂網開一面，判女被告160小時社會服務令。



兩名律師義務代表被告

女被告岑琪（88歲）承認於2011年10月1日至2019年10月31日間干犯7項盜竊罪，由資深大律師梁定邦及大律師黃詩詠義務代表。辯方早前求情指，被告已故的兒子曾向高利貸借錢，被告為了償還貸款而犯案。

女被告岑琪認挪用7名客人5800萬元，之後全數償還，被判社會服務令。(陳曉欣攝)

法官陳慶偉稱他做官以來，從未見盜巨額的被告會全數向事主償還，決定對被告網開一面。

用自己資產全數還給受害人

法官陳慶偉判刑時指，本案涉及金額龐大，被告違反誠信，案情嚴重，一般會判處監禁。但本案有特殊之處，被告事後動用自己的資產向受害人全數歸還，他以往處理過的同類案件中，無人像被告這樣做，受害人亦有為被告寫求情信。

官稱因案情特殊判社服令

陳官認為，被告是一個慈愛體貼的母親，她愛兒深切結果犯下本案，可以被理解，基於案情特殊，判處160小時社會服務令。被告聞判向法官表示謝意並說：「God bless you（上帝保佑你）。」

被告接手家族生意客戶都是朋友

案情指，被告在2004年接手家族生意，客戶大多是被告的友人。證監會2018年發現宏僑財務疑未經客戶授權出售股份，並偽造月結單隱瞞交易。

被捕後認盜5800萬用還債

調查顯示，被告曾處理客戶的交易帳號，並擅自挪用7名客戶的股份和資產，從中得益逾5800萬元。被告在錄影會面承所盜款用作還債，亦承認偽造月結單和交易紀錄。

案件編號：HCCC 344/2024