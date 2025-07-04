MIRROR演唱會事故｜阿MO向僱主舞館工傷索償　獲判勝訴

男團MIRROR於2022年7月的紅館演唱，發生大型屏幕墮下事故，事件中有舞蹈員受傷。其中一名受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）早前入稟區域法院，向其僱主「舞館」就工傷索償。案件今（4日）在區院處理，舞館今仍沒有派代表應訊，法官羅麗萍認為答辯人公司明顯逃避答辯，在此情況下裁定答辯人違反命令，頒下裁定申請人勝訊的「非正審判決」。李早前曾在其申索文件透露，意外前他月入約 $73,720 。



男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故中，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）。

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

2022年7月28日，MIRROR演唱會期間，一塊屏幕從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創，至今仍留院治療。（勞顯亮攝）

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

李啟言（阿Mo）被屏幕壓傷頸椎嚴重受傷，需留醫深切治療部事隔快3年，現仍在接受治療。（勞顯亮攝）

申請人為李啟言，被告舞館有限公司。答辯方繼續沒有代表出庭。李於2022 年 7 月 28 日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時 27 歲，當時月入約 $73,720 。

案件編號：DCEC338/2024