今日新聞8分鐘｜網紅遇襲　劉馬車認打人會自首｜行山男墮石澗亡

港鐵藍田站男子搭扶手梯不適向後跌 途人按緊急掣 4人跌倒受傷

今日（5日）下午約1時40分，港鐵藍田站D出口通向匯景花園的扶手梯發生意外，有4至5名市民從梯級跌下受傷。救援人員接報趕抵現場，當中4人受傷須送院治理。現場地下遺下醫療用品同染血紙巾。

山東艦｜直擊參觀流程 殲-15升降機最震撼 供工作服Cosplay打卡

【山東艦／航空母艦／運城艦／湛江艦／延安艦】山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港，開放預約首日三輪搶飛均極速額滿。有讀者成為2,000名幸運兒之一，成功登上山東艦直擊，並向《香港01》分享整個流程。他最印象深刻是乘搭巨型升降機台，感受戰鬥機從機庫送往甲板的過程，當時在場市民都舉起手機拍下震撼的一幕，抵達甲板後艦上官兵更高歌《我和我的祖國》迎接他們。

除了殲-15戰鬥機及直-18直升機必須要打卡留念外，跑道上更放有掛衣架，掛滿不同工作制服供市民「Cosplay」打卡留念，包括指揮官、彈藥及後勤等。下文將詳盡介紹山東艦的參觀流程。

7.5 地震預言｜東瀛遊日三團出發 稱最壞時間已過 料8月逐回升

日本漫畫《我所看見的未來》曾預言日本「毀滅性大地震」於今日當地1凌晨4時18分發生，最終大地震未有出現。有不少市民無懼預言，今日如常到日本旅遊。有前往九州的市民稱，報名團費較以往便宜三分之一，亦指有做好防災準備，提前帶備乾糧和攙扶用品，到埗後視乎情況再添置。

東瀛遊今日有三個遊日旅行團，分別前往北海道、九州及大阪。東瀛遊執行董事兼創辦人禤國全形容「最壞時間過咗」，預期最快8月報團人數回升，到9月底至10月、接近紅葉觀賞期更會迎來反彈。他指，8月遊日團繼續推大優惠，舉例五日大阪團費約5000元，減價逾半，希望能夠刺激市民遊日意欲。

7.5日本地震預言｜居日港商對地震習以為常︰當地人全部當笑話聽

【世界末日／日本地震／7月5日大地震／日本地震即時／日本地震預言／日本旅遊／謠言終結日】有日本漫畫「預言」當地今日（7月5日）爆發大地震，其後傳言愈演愈烈，打擊港人的遊日意欲，惟日本直至今午仍是一片歌舞昇平。有居日港商接受《香港01》訪問時，引述日本氣象廳的數據，強調日本每小時都在發生地震，就像飲水食飯一樣習以為常，當地人只對傳言一笑置之。「日本人冇留意冇理過。在日香港人，全部當笑話聽。」

劉馬車涉打人｜葉子健尖沙咀食肆被「打到瞓低」 劉馬車稱會自首

尖沙咀發生襲擊案。今晚（4日）約7時11分，金馬倫道23至25A號金馬倫廣場一間火鍋店內，一名男子襲擊另一男子致其流血，一部電視機亦損毀。傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據知，施襲者為備受爭議的網絡紅人劉馬車（劉駿軒），事後逃去；傷者則為另一網絡紅人葉子健。警方將案件暫列到作「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，正追緝疑犯。

沙頭角新桂田右坑 行山男墮石澗現場不治 直升機吊走遺體

今日（5日）中午12時52分，警方接獲一名男子報案，指一行9人在沙頭角蓮麻坑郊遊徑出發行山，其間同行一名35歲姓蔡的男友人，在新桂田右坑跌落山澗，昏迷不醒。人員接報到場，事主現場被證實死亡，遺體由政府飛行服務隊直升機送到東區醫院。事主死因有待驗屍後確定。

CHIIKAWA特展預熱人頭湧湧 男粉絲穿CHIIKAWA裝提早3小時霸頭位

【CHIIKAWA香港/CHIIKAWA展覽】創意品牌AllRightsReserved攜手Chiikawa主辦大型展覽 「CHiiKAWA DAYS」大型特展，將於下月1日至24日於尖沙咀K11 MUSEA暨海濱舉行。主辦單位今日（5日）舉行展前預熱活動，設置立牌，三大角色Chiikawa、小八及兔兔亦有現身，與粉絲近距離互動。

活動中午12時才開放予公眾進場，其中首位入場的男粉絲身穿Chiikawa上衣、背包上亦掛有Chiikawa吊飾，專程提早於活動開始前3小時來到排隊。他雖笑說很「大愛」，所有角色也喜歡，最愛還是小八，對今次活動亦充滿期待：「好難得香港有個咁嘅活動，相信好多人都好想。」

資深法醫馬宣立辭世 港大醫學院：3個月前忍受身體不適開研討會

資深法醫、性暴力支援中心「風雨蘭」創辦人馬宣立昨晚（2日）辭世。他曾在港大醫學院病理學系任教30多年，院方對他辭世消息感心痛，指他不僅是備受尊敬的法醫病理學家，更是一位值得敬愛的良師益友。

醫學院形容宣立具備同理心，一直致力服務他人，3個月前馬忍受身體不適，前往澳門舉辦法醫學研討會，可見其無私。

美國獨立日 特朗普簽署「大而美」法案

周五（4日）是美國獨立日。總統特朗普（Donald Trump）在當天舉行的一次簽字儀式上把「大而美」法案簽署成法律。