34歲孕婦威院剖腹膀胱撕裂傷口達8厘米　院方：不常見已知併發症

一名34歲孕婦，在沙田威爾斯親王醫院接受剖腹產手術生孩子期間膀胱受傷，出現一條8厘米傷口，需留院治療半個月，期間要使用尿袋。威院指，在剖腹產期間出現膀胱受損為不常見的已知併發症之一，根據文獻，發生率為0.08%至0.94%，指有關個案並不涉及醫療失誤。



醫管局今（8日）回覆查詢指，孕婦在分娩過程中或生產時的嚴重併發症或死亡，有可能涉及不同的風險因素，不一定與醫療程序有關，在過去兩個年度，當局只接獲1宗孕婦於分娩過程中死亡的報告，與孕婦的自身問題有關。



沙田威爾斯親王醫院（資料圖片/林振華攝）

沙田威爾斯親王醫院（資料圖片）

有傳媒報道，一名34歲孕婦，今年4月在沙田威爾斯親王醫院接受剖腹產手術生孩子期間膀胱受傷，出現一條8厘米傷口，需留院治療半個月，期間要使用尿袋。

家屬質疑屬醫療失誤向醫院投訴 不滿回覆沒有解釋膀胱撕裂原因

家屬質疑事件屬醫療失誤，未有第一時間告知病人膀胱有損傷，更要求當時正在手術室陪同的丈夫離開。家屬又質疑，醫生要落第二刀才割到子宮把嬰兒剖出來。他們已向醫院投訴，但該院僅予他們書面回覆稱「在膀胱頂部發現了一條8厘米的橫向撕裂」，沒有解釋出現撕裂的原因，令他們難以接受。

醫管局：過去兩年度僅1位孕婦分娩過程中死亡

醫管局回覆指，現時每年約有20000名孕婦在公立醫院分娩，絕大部分孕婦均順利誔下嬰兒，當中只有極少部分孕婦因不同原因，在分娩過程中出現嚴重併發症或死亡。當局每次接獲孕婦在分娩過程中或生產時的嚴重事件引致死亡或嚴重疾病的報告時，均會將有關個案列作醫療風險警示事件，並詳細檢視有關個案。

醫管局表示，孕婦在分娩過程中或生產時的嚴重併發症或死亡，有可能涉及不同的風險因素，其中包括孕婦的懷孕狀況及自身健康問題，不一定與醫療程序有關。過去兩個年度，當局只接獲1宗孕婦於分娩過程中死亡的報告，與孕婦的自身問題有關。

威院：有關個案不涉及醫療失誤

威爾斯親王醫院在事件發生，並接獲病人投訴後，已覆檢相關紀錄。在剖腹產期間出現膀胱受損為不常見的已知併發症之一，根據文獻，發生率為0.08%至0.94%，有關個案並不涉及醫療失誤。該院醫療團隊於發現病人膀胱受損後，已隨即安排泌尿婦科醫生施行膀胱修補手術，而術後的跟進檢查及評估均顯示病人的膀胱恢復進度良好。