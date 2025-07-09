72歲婆婆等巴士突被窩面跌倒　男子認罪稱心情不好　囚14日准緩刑

72歲婆婆在旺角等巴士時，突遭一名年輕男子「兜鎚窩面」，婆婆一度倒地受傷，男子則乘車逃去，事後被捕並稱因當時心情不好。該男子今（9日）在西九龍法院承認1項襲擊致造成身體傷害罪，辯方求情指被告智力有限，日後會好好處理情緒。署理主任裁判官鄭念慈判刑時指，案情顯示被告在沒特殊原因下向長者施襲，不可能輕判罰款，判被告入獄14天，但准緩刑2年。



被告葉志軒（31歲，無業），被控1項襲擊致造成身體傷害，指他於2025年2月21日，在香港九龍旺角旺角道24號外襲擊女子姓尚的女事主，因而對該女子尚英泰造成身體傷害。

被告葉志軒在西九龍法院認襲擊罪，被判囚14日但准緩剅年。(資料圖片)

女事主早前向《香港01》憶述事件時猶有餘悸。（黃偉民攝）

女事主稱休息超過一個月才稍為寬心。（黃偉民攝）

事主等巴士無故被擊臉倒地

案情指，2025年2月21日下午5時左右，事主在旺角道等巴士，與事主並不相識的被告，在沒有任何預警下，突然用右手「兜鎚」攻擊事主臉部，事主倒地，被告即逃離現場，事主事後被送往廣華醫院治理。

被告解釋當時心情不好

被告其後乘坐巴士逃走，並用個人八達通付款，事件被閉路電視拍下，警方翻查紀錄後確認被告身份，並在今年4月22日拘捕被告。被告警誡承認襲擊事主，並解釋當時心情不好，事主又問他是否要上同一架巴士，他衝動下推了事主一下。

事發經過

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報告指被告智力有限

辯方引述報告指，被告不適宜進行感化及社會服務令，惟被告智力有限，亦有特殊需要，且事後已有悔意，承諾會好好處理情緒，望法庭可判罰款。鄭官卻指事主年紀大，被告年紀輕，被告在沒原因下襲擊事主，不能輕判以罰款方式處理，並判以緩刑。

案件編號：WKCC1722/2025