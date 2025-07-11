丹娜絲「回馬槍」暴雨襲港　2023年世紀黑雨同因「殘餘」引致

【hko／丹娜絲／海葵／黑雨／世紀暴雨／紅雨／黃雨／暴雨警告／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」襲廣東及香港，天文台由周三 ( 9日）深夜至周四（10日)中午約12個小時內，三度發出紅色暴雨警告信號。與2023年9月熱帶氣旋海葵引致的「世紀暴雨」相似，今次本港暴雨同樣由熱帶氣旋「殘餘」引致。



翻查資料，海葵與丹娜絲一樣，靠近本港期間天文台只發出一號戒備信號，但其殘餘相關的低壓槽在當年9月7日晚至翌日早上帶來持續不斷的傾盆大雨，打破多個雨量紀錄，其中天文台總部當晚曾在一小時間，錄得158.1毫米雨量，創天文台成立以來最高。



2023年9月7日晚黑暴雨警告下，雨水倒灌入港鐵黃大仙站。（網上影片截圖）

2023年9月7日晚黑暴雨警告下，雨水倒灌入港鐵黃大仙站。（網上影片截圖）

暴雨一直落至9月8日早上，重災區黃大仙的黃大仙中心北館地下層仍被黄泥水淹沒，水面只見招牌及雜物。（歐嘉樂攝）

2023年8月底在北太平洋西部上形成的熱帶低氣壓海葵，是當年第4個影響香港的熱帶氣旋。它在9月3日增強為強颱風，橫過台灣南部後翌日橫過台灣海峽，天文台9月4日上午4時40分發出一號戒備信號，其後海葵在9月5日早上在福建省東山縣附近登陸，隨後移入廣東東部內陸，最後於當晚進一步減弱為低壓區，天文台亦取消所有熱帶氣旋警告信號。

（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

在海葵影響下，本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向。（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

洪水倒灌 黃大仙站滿目瘡痍 黃大仙中心北館地下被淹沒

俗語說「打風不成三日雨」，當年9月5日至6日本港大致多雲及有幾陣驟雨，到9月7日晚上開始，大雨及狂風雷暴殺到，傾盆大雨一直落至翌日9月8日。

黃大仙出現嚴重水浸，黃大仙港鐵站有大量雨水沿電梯及樓梯湧入月台及隧道，觀塘線部分路段需要停駛；鄰近的黃大仙中心北館地下全層被水淹沒，對出的龍翔道亦出現水浸，多輛汽車被困。

▼2023年9月7日 黃大仙站水浸期間情況▼



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▼2023年9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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柴灣環翠邨停車場被水淹浸 筲箕灣耀興道山泥傾瀉

至於港島，筲箕灣耀興道附近有山坡發生山泥傾瀉，多塊巨石跌下擋路，有汽車被石塊擊中，附近亦因水管爆裂，部分住宅暫停供水。柴灣環翠邨停車場被水淹浸，水深高達半架車。另外，香港島多處地方有路面出現地陷，當中包括淺水灣、石澳及柴灣等。其中香島道與淺水灣道交界一處路陷，一輛駛經的私家車墮入深坑。因山泥傾瀉和路陷，石澳道曾需全線封閉。

▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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▼2023年9月9日 石澳及大浪灣居民清理石澳道泥沙▼



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▼2023年9月8日 李家超巡視筲箕灣耀東邨山泥傾瀉現場▼



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天文台當時發出黑色暴雨警告信號，持續生效達16小時35分鐘，是自1992年設立暴雨警告系統以來的最長紀錄。

（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

天文台總部一小時雨量158.1毫米雨量破紀錄

滂沱大雨期間，天文台總部於曾在9月7日晚上11時至午夜12時期間錄得158.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來最高的一小時雨量。天文台總部亦在這場驚人暴雨期間錄得2小時雨量201.0毫米及12小時雨量605.8毫米，均打破其各自的紀錄。

該日下午4時至翌日下午4時的24小時雨量，達638.5毫米，約為本港全年平均總雨量的四分之一，僅次於1889年5月30日歷史雨災的紀錄。

（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

至於本港其他地區，該兩日多處錄得超過400毫米雨量，而港島東區及南區的雨量更超過800毫米。持續的大雨引致本港多處出現嚴重水浸及山泥傾瀉，造成大規模交通受阻及設施損壞。全港有60宗水浸報告及超過200宗山泥傾瀉報告，而部分地方一度停電停水。暴雨期間至少有兩人死亡，超過140人受傷。

（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

（天文台《強颱風海葵(2311)》報告截圖）

該次世紀黑雨卻是因海葵殘餘影響，今次則丹娜絲殘餘帶來暴雨。天文台科學主任在7月7日的「天氣隨節」文章《丹娜絲直角轉彎再轉彎》提及到，今次情況或有不同，當時海葵殘餘很接近珠江口一帶，而且有顯著東南風及西南風匯聚，但這次丹娜絲殘餘的位置有機會較北。