今日新聞8分鐘｜警擎槍截車檢毒品｜兩男搭霸王的 推跌司機

元朗安樂路平治撞欄衝落明渠 司機棄車而去

今日（12日）早上6時28分，警方接報有一輛私家車在元朗安樂路失事墮明渠，警員到場調查，在元朗安樂路近水車館里對開發現一輛平治跌在約4米下明渠，而水深約15厘米。

尖沙咀普通話男問路 遭帶路「好心」青年遭搶袋打傷

尖沙咀發生襲擊案。昨晚（11日）約9時，一名姓黃（45歲）男子相約女友人在寶勒巷6至8號商業大廈見面，但黃男不識路，向路人查問。其間一名青年提供協助，帶他前往，並一同進入大廈電梯。

據了解，事主講普通話，疑雙方言語溝通出現問題起爭執。對方突然發難搶事主的袋，但不成功；又從後箍頸施襲，最後逃去無蹤，事主沒有財物損失，報警稱遭搶劫受傷。

「毒品快車」平治逆線撞的士 警員擎槍檢毒品拘3男

尖沙咀發現「毒品快餐車」。周五（11日）晚上10時許，西九龍總區交通部執行及管制組巡經山林道和彌敦道交界時，見到一輛平治私家車左搖右擺，遂示意對方停車，但司機反而快速駛走兩度逆線，撞向一輛的士，最終剷上金巴利街垃圾站對開右邊行人路，警員下車截停平治，其間警員一度擎槍，警員在車上檢獲毒品和兩支伸縮棍，拘捕車上3名男子，並通知警犬到場作進一步搜索。

網上流傳相關影片，可見平治和警車一前一後沿加連威老道追逐，警車一直響號，平治左轉逆線轉入信義街，拍片者立即走近，見到一輛的士停在信義街，車頭損毀，但平治和警車不知所終，拍片者詢問「轉咗左？」，繼而獲悉兩車再度左轉逆線轉入金巴利街，於是前往了解。

平治已經剷上金巴利街垃圾站對開右邊行人路，另一輛私家車停在平治左邊，警車則停在平治後面，3名警員包圍平治，其中一名涉案男子下車，雙手正被手銬反鎖，警員大聲要求車上人士「唔好玩嘢」，雙方繼續對峙，其他警員到場增援，影片便結束，由於案件發生在鬧市中，所以一直吸引民眾駐足觀望和拍攝。

上載者在網上表示，平治「逆線轉左去垃圾房方向」，適逢其他車輛駛至，平治見無路可逃，於是「剷上行人路逃走，點知唔夠位」，警員趕至到場作出拘捕，爆粗形容「好X刺激啊」。

慈雲山兩男搭霸王的 司機追數反被推跌

一名的士司機昨日（11日）晚上在慈雲山接載兩名乘客往中環，但抵達目的地後，對方拒付188元車資，匆匆離去。的士司機不忿落車追截，但被其中一人推倒在地。最後兩人逃去無蹤，司機報警求助。

女子走私大量舊手機綁身 遇查時仔都不理跑走

一對男女用身體綁藏合共102部舊手機，並以BB車作掩護圖走私，惟經拱北口岸過關時被海關攔截。

錫克教「新紮師兄」 冀助警隊處理非華裔個案

警察學院今日（12日）舉行結業會操，安排了其中四名畢業生接受傳媒訪問。其中一名畢業生的裝束與衆不同，戴了頭巾，亦束着滿臉鬍子。他是印度裔新紮師兄Singh Palvinderjit、暱稱阿達，是錫克教教徒。阿達憶述「試更」時曾在8小時內處理3位非華裔人士的求助個案，並以旁遮普語和印度語與求助人交談。他希望能以非華裔身份，協助警隊處理非華裔人士的個案時更順利。阿達的加入，亦實現了警隊與社會共融。

另一名畢業生衛靜瑤（Marcella）則是薛富盃、銀笛獎及學業成績優異證書的得獎者。她本科是在廣州的中山大學讀心理學，及後轉往英國杜輪大學讀碩士。這樣的學歷背景，其實可以投身更加高薪厚職的行業或專業，但她認爲，學歷只是令人生有多點選擇，但出於使命感，她選擇了當警察。

印航墜機前引擎燃油遭切斷 疑與機師有關

印度航空（Air India）一架波音787-8客機6月12日在起飛不久後墜毀，機上242人僅1人生還。飛機黑盒數據顯示，墜機不久前，飛機的「引擎燃油切斷」開關被打開，導致兩個引擎熄火。語音記錄顯示，當時一名機師問另一人「為甚麼切斷」，遭到否認。有專家指該開關被設計成「必須刻意開啟」，形容今次情況非常罕見。

台男違禁玩SUP溺亡 2年輕消防員救人時殉職

台灣新北市8日（周二）發生一宗溺水意外，一名年約50多歲男子玩直立板（SUP）遇溺身亡，而在當局派船搜救時，不料1艘橡皮艇意外翻覆落水，橡皮艇上2名分別37歲及36歲的消防員死亡。