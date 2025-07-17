預製壽司飯室溫擺放16小時　爭鮮壽司：進一步規範飯箱擺放流程

有線節目《一線搜查》踢爆大型連鎖壽司店「爭鮮壽司」採用預製壽司飯，更在室溫的環境下擺放超過16小時，附近有積水及蟑螂。爭鮮周三（16日）發聲明回應時沒有否認事件，稱已加強與物流供應商之溝通協調，進一步規範飯箱擺放流程。



至於為何壽司飯在路邊「生曬」及無冷藏下長時間擺放仍可符香港食品安全標準，爭鮮解釋，壽司飯添加食用醋調節酸鹼值至安全水平（pH值維持4.6以下），有助抑制細菌滋生，此工藝與一般米飯處理標準有所不同。



盛載壽司飯的盒子（灰色）先在離開工廠、等候上車時被擺放在街邊半小時，期間不但被太陽曬着，距離垃圾箱亦不遠。（節目截圖）

已包裝壽司飯擺放街邊半小時「生曬」等上車

《一線搜查》播出直擊爭鮮壽司預製壽司飯由工廠運到門市的過程，盛載壽司飯的盒子離開荃灣工廠大廈後，在等候上車時，被擺放在街邊半小時。期間不但被太陽曬着，距離垃圾箱亦不遠。

放置工廠大廈12小時 地上有積水及蟑螂

其後，壽司飯被運到另一棟工廠大廈，等待轉運到門市。擺放壽司飯的地方附近的地上有積水，亦有蟑螂。壽司飯被放置在此12小時。

壽司飯被運到一棟工廠大廈，等待轉運到門市。（節目截圖）

擺放壽司飯的地方附近的地上有積水。（節目截圖）

亦有蟑螂。（節目截圖）

爭鮮定期委託第三方化驗機構抽檢 稱符香港食品安全標準

爭鮮發聲明回應時沒有否認事件，僅稱有定期委託具備國際認證資格之獨立第三方化驗機構，抽檢近期壽司飯樣本進行全面檢測。檢測結果確認產品pH值及微生物指標均符合香港食品安全標準。

爭鮮指所有裝載壽司飯之保溫箱，均採用一次性防拆封條密封作標識系統，以確保在配送全程中未被打開或受污染；而壽司飯添加食用醋調節酸鹼值至安全水平（pH值維持4.6以下），有助抑制細菌滋生，此工藝與一般米飯處理標準有所不同；公司亦會每星期定期抽檢壽司飯pH值，確保酸鹼度維持於安全標準範圍內。

爭鮮在聲明承諾持續檢討並堅守衛生標準，為顧客提供安全且擁有最佳口感的食品。

葵涌廣場的爭鮮門店所有壽司均以透明膠蓋包裝。(洪芷菁攝）

葵涌廣場的爭鮮門店所有壽司均以透明膠蓋包裝。(洪芷菁攝）

葵涌廣場的爭鮮門店所有壽司均以透明膠蓋包裝。(洪芷菁攝）

爭鮮聲明全文。（爭鮮fb）

爭鮮元朗店5月驚現玉子燒手卷「發霉生毛」，當時公司致歉、退款及全面清潔。