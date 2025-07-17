今日新聞8分鐘｜18次家訪無人被收公屋｜印航空難揭機長閂燃油

天文台：明晚至周六早掛一號風球 周六日間或3號 研周日是否8號

【打風／hko／天文台／移動路徑／颱風／熱帶氣旋／韋帕／風球】天文台今午（17日）發特別天氣提示，指按照現時預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在明晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台預料該熱帶氣旋隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一（21日）會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日（20日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台今早8時更新預測移動路徑圖，稍後向西調整，預測該熱帶氣旋在下周日（20日）早上移至本港以南約200公里，其時為颱風級，後續向西北移動，可能與香港距離稍為拉近，下周一早上在廣東西部茂名一帶登陸。

白石角同居情侶查手機起爭執 男子被刀刺傷 23歲女友涉傷人被捕

白石角發生持刀傷人案，一對同居情侶因查手機起爭執，一名女子涉嫌傷人被捕。

據了解，昨晚（16日）11時許，在科進路18號海日灣住所有人嘗試開啟並查閱伴侶手機。兩人因而發生爭執，姓梁（23歲）懷疑用一把長約25厘米的水果刀襲擊姓鍾（27歲）男友。

觀塘和樂邨27歲繼子兩把菜刀斬傷七旬老父 警穿戰術背心到場拘捕

今日（17日）下午1時20分，觀塘和樂邨建安樓一名男子報案，稱自己情緒激動用刀斬傷七旬家人。救援人員到場時傷者胸口受傷，由救護車送往聯合醫院治理。警員身穿戰術背心到場，拘捕涉案男子，案件暫列傷人處理。

據了解，姓楊（73歲）傷者為姓鍾（27歲）疑犯的繼父，兩人為食物等瑣事問題爭執，其間繼子以兩把長約30厘米的菜刀施襲。鍾男正被扣查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。

上環商廈4人持刀錘紅油施襲 2人中刀受傷 警列傷人追查

今日（16日）下午2時21分，上環永樂街33號一幢商業大廈樓上，警方接報有4人分別持刀、錘及紅油到場施襲。現場兩人中刀受傷，均由接報趕至的救護員送往瑪麗醫院救治。警方將案件經調查後，將案件列作「傷人」，警方正調查逞兇者動機及展開追緝。

周永恆天水圍踩風火輪被捕 認罪稱當時靠送外賣為生 罰款兼停牌

前藝人周永恒涉嫌在天水圍違規駕駛電動單輪車（俗稱「風火輪」），今(17日)在屯門裁判法院，承認沒有明顯需要在行人路駕駛等兩罪。辯方求情指，周當時沒有穩定收入，依賴送外賣維生，現已改任髮型師，月入約2萬，希望法庭輕判。署理主任裁判官鄧少雄判周罰款1500元及取消其駕駛資格一年。

女導師被收公屋求覆核 自稱過無電視、WiFi、雪櫃及不開冷氣生活

居於天水圍公屋的小提琴女導師，因18次突擊家訪無人在家，加上水電費為「零」，被收回一人公屋。導師向房委會上訴失敗後提司法覆核，她今（16日）在高等法院陳詞，稱她過著沒電視機、沒WiFi、無家居電話，及雪櫃不插電的生活，又指香港夏天夜間氣溫平均26度，指機電處建議調校冷氣的25.5度相差無幾，故夏天不開冷氣，並稱她平日早出晚歸才未遇上房委會的家訪。暫委法官林展程曾問會方曾否午夜家訪，會方稱有安全考慮，又指女導師仍未能證明她住在單位。法官稱會在2個月內下裁決。

印航空難｜WSJ：調查重點將指向機長 最新錄音曝他關閉燃油開關

印度航空AI171航班上月發生致命空難導致260人死亡，最新調查出現關鍵進展。《華爾街日報》引述知情人士報導，黑盒子錄音顯示，機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal） 在起飛後不久，曾親手將控制兩具引擎燃油供應的開關切至「切斷」位置，可能直接導致飛機在空中熄火。

深水埗兩唐樓單位淪私煙倉 45歲非華裔男後巷補貨斷正被捕

海關今日（16日）於深水埗展開代號為「迅雷」的反私煙行動，搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲約100萬支私煙，市值約450萬元，應課稅值約330萬元。行動中，海關拘捕一名45歲非華裔男子，相信他為分銷私煙團夥的骨幹成員，負責管理和營運倉庫。

北上注意 順德爆發基孔肯雅熱478宗 衞生署：做好應對輸入準備

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，廣東順德今年7月爆發經蚊傳播的病急性傳染病「基孔肯雅熱」（Chikungunya），由外地輸入累計個案引起，截至7月15日已錄得478宗個案，患者症狀輕微。

雖然香港今年暫時未錄得基孔肯雅熱的確診個案，但為審慎起見，中心已為應對輸入的風險做好準備，並會繼續密切監察基孔肯雅熱在鄰近地區傳播的趨勢。

芬蘭總統化名參加三項鐵人賽勇奪亞軍 作風低調大獲好評｜有片

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）7月11日以其英文名縮寫「AS」參加當地的半程三項鐵人賽，僅用時1小時4分19秒就完成750米游泳、20公里踩單車及5公里跑步，勇奪其所屬組別的亞軍。當在場觀眾認出這張熟悉的面孔，都對這位作風低調卻熱愛耐力的總統報以欣賞的目光。