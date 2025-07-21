今日新聞8分鐘｜風球司機徒手清堵渠｜戒毒所兩囚犯 颱風下圖越柙

澳門9號風球下 兩旅客推喼行經大橋被檢控

颱風韋帕吹襲廣東沿岸，澳門與香港同樣一度懸掛10號風球，四條跨海大橋封閉。早上11時半九號風球生效時，有兩名旅客推着行李箱，經「舊橋」嘉樂庇總督大橋由澳門半島行向氹仔。澳門治安警察局接報後，協助兩人返回安全地點，又指兩人違反「禁止行人通行符號」，已被檢控。

將軍澳熊貓被颶風吹出路面 網民笑言「來都來了」

天文台於今日（21日）清晨5時10分取消所有風球，隨著韋帕遠離香港，本地風力逐漸減弱。不過韋帕的颶風威力，令本港多處有大樹倒塌或物件吹塌，有待逐一清理。其中放置在將軍澳寶邑路迴旋處花園的一隻熊貓裝置，在颱風吹襲期間，被大風吹到約30米外的馬路邊。網民興致勃勃，熱烈討論「來都來了」、「走甩左」出走路面，又笑言「熊生，哩度唔准泊車」，為風假帶來樂趣。

喜靈洲戒毒所兩囚犯 10號颶風下跑往沙灘圖越柙

韋帕襲港期間天文台曾發出10號颶風信號，其間長洲、橫瀾島等離島均曾受颶風影響。不過，喜靈洲戒毒所兩名男囚犯，在十號風球及黃色暴雨警告生效期間，不顧風浪企圖越柙，幸被懲教人員及時發現制止。

司機遇水浸被困 冒雨徒手清堵渠雜物

颱風韋帕襲港下，本港日間狂風暴雨，在颱風逐漸遠離香港時，下午雨勢進一步加劇，多區出現水浸的情況，不少車輛被困無法駛離。有網民便在社交平台threads分享一件在沙田頭路近秦石邨發生的好人好事，可見一名男司機相信本來是撐傘下車，嘗試清走堵塞渠口的雜物，後來乾脆收起雨傘，冒着大雨，全身濕透，雙手伸入積水中，掏走雜物及樹枝等，幫助疏導積水。

中環威靈頓街女子捲入貨車底 熱心途人助脫困

中環發生交通意外。今日（21日）中午12時18分，一輛貨車在威靈頓街75號對開撞到一名女途人，傷者被捲入車底被困。多名途人見狀，合力將她移出。救援人員趕至時，69歲姓劉女傷者已脫困，但胸口及手肘擦傷，救護員為她初步包紮後，將她送到瑪麗醫院治理。

由途人拍攝的片段可見，傷者俯伏地上，雙腳在貨車正前方的車底。最少3男2女途人合力將她移出，並拍背安慰，傷者清醒，坐在一旁等候救援。貨車56歲姓鍾男司機事後在場協助警員調查。

韋帕風球未嚴重破壞 梁榮武稱香港兩個「好彩」

颱風韋帕襲港，天文台昨日（20日）繼前年蘇拉後再度發出10號風球。香港氣象專家梁榮武今（21日）接受商台訪問，形容今次香港有「好彩」成分，其一是颱風內風力最強的「眼壁」只是僅僅接近長洲或長洲以南的地區，但沒有影響市區，倘韋帕襲港期間再往北移動10公里，更多地區會感受到颶風；其二是中午12時風力最強，幸好經已潮退，因此本港水浸地區不多，即使水浸亦不算嚴重。

01消息：佳寶賣盤 京東斥逾40億購零售網及物業

內地企業大舉加碼攻港，電商巨頭京東（9618）進軍本地食品零售業。據《香港01》接獲獨家消息，本地連鎖食品零售批發商佳寶食品超級市場﹙「佳寶」﹚已賣盤予京東，大約4個月前，雙方已經完成簽約。據悉，京東今次收購佳寶旗下零售網絡及物業，涉資約40億元，將分批交付交易金。

市場消息人士續指，今次收購協議中還包括「過渡期」條款，即京東暫不會立即入局接管，仍由佳寶創始人林曉毅等代為管理3年，待過渡期結束，再確認下一步動作。

黃仁勳：不參與中國市場後果堪虞 華為是對手非敵人

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。他還指，華為是可以欽佩和尊重的競爭對手，而不是敵人，希望未來繼續競爭。

日本參議院選舉 執政聯盟失多數議席

日本參議院選舉7月20日投票，自民黨和公明黨的執政聯盟議席大縮水，在此次125個議席改選中，所獲議席不足50席，連同毋須改選的75席，無法維持在參院取得過半數的125席，反映民眾對壓抑物價對策的不滿。身兼自民黨總裁的首相石破茂當晚受訪，透露有意繼續執政。但分析認為，執政聯盟繼眾議院之後，在參議院也淪為少數黨，自民黨內或出現追究責任的聲音。